Manga Award: artisti italiani del fumetto premiati a Tokyo

Alla Meiji University di Tokyo si e' svolta la cerimonia di premiazione dei vincitori della decima edizione del Japan International Manga Award, che premia lavori liberamente realizzati fuori dal Giappone in un'ottica di scambio e confronto culturale.

Sul podio, per la prima volta, sono andati artisti italiani. Uno dei tre Silver Award e' stato infatti assegnato a “The Heart of Darkness”, realizzato da Laura Iorio, Roberto Ricci e Marco Cosimo D'Amico. E' la storia di un ragazzino di 10 anni, timido e spaventato dall'Uomonero di cui gli ha parlato la nonna. Per la verità, il loro fumetto e' considerato sotto nazionalita' belga, in quanto pubblicato da una casa editrice franco-belga (Dargaud) in francese (“Le Coeur de l'ombre”). Vincitore, tra 296 titoli di 55 Paesi, e' stato un altro fumetto “belga” in francese, “Le Maitre d'Armes” di Joel Parnotte e Xavier Dorison.



Per i premiati italiani, e' stata davvero una sorpresa, in quanto non sapevano nemmeno che la casa editrice li aveva candidati. A loro e' stato offerto un viaggio “tematico” in Giappone che stanno compiendo in questi giorni, visitando alcuni “templi” di manga e anime (come il Museo dedicato di Kyodo o lo studio Ghibli di Miyazaki) e incontrando famosi “mangaka”. Potrebbe essere un'occasione per future collaborazioni professionali.



“Il fumetto europeo non si presta alla narrazione manga, ma il mondo dei manga e' stato molto importante nella nostra formazione e cerchiamo di restituirlo in termini di emozioni piu' che in termini tecnici”, afferma Laura Iorio.

Il Japan International Manga Award e' patrocinato dal Ministero degli esteri giapponese, nell'ambito di una diplomazia culturale di “soft power”.

