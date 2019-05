Mogherini condanna la «legge sulla regolarizzazione» degli insediamenti israeliani

Unione Europea e Onu condannano la “legge sulla regolarizzazione” degli insediamenti israeliani nei Territori palestinesi. In una nota l’Ue, per voce dell’Alto rappresentante europea Federica Mogherini a nome dei 28, ha infatti dichiarato di condannare «la recente adozione della 'legge sulla regolarizzazione' da parte della Knesset» sugli insediamenti, aggiungendo che la legge «oltrepassa una nuova e pericolosa soglia, legalizzando nella legge israeliana il sequestro dei diritti di proprietà palestinesi ed autorizzando di fatto la confisca di terre private possedute da palestinesi nei Territori occupati».



La legge approvata lunedì sera dal parlamento israeliano «può permettere la “legalizzazione” di numerosi insediamenti e avamposti in precedenza considerati illegali anche secondo la legge israeliana, cosa che sarebbe in contrasto con gli impegni precedenti presi dai governi di Israele e illegale secondo il diritto internazionale», aggiunge Mogherini.

Per la Ue, la Knesset legiferando sullo status giuridico di terreni nei territori occupati è «andata al di là della sua giurisdizione». «Se dovesse essere attuata - continua la dichiarazione - la legge radicherebbe la realtà di 'uno-stato' di diritti diseguali, occupazione perpetua e conflitto».



Il testo dell'Alto rappresentante ricorda che «la Ue, anche in linea con la risoluzione adottata di recente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 2334, considera illegali secondo il diritto internazionale gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati e condanna i recenti annunci di insediamento». Facendo riferimento poi alle «raccomandazioni della relazione del Quartetto», afferma che «questi insediamenti costituiscono un ostacolo alla pace e minacciano la fattibilità di una soluzione a due stati».

«La Ue - conclude Mogherini - esorta la leadership israeliana a non applicare la legge e ad evitare misure che aumentano ulteriormente le tensioni e mettono in pericolo le prospettive di una soluzione pacifica del conflitto» e chiede a Israele di «ribadire in modo inequivocabile, attraverso azioni e politiche, il suo continuo impegno per la soluzione dei 'due stati', al fine di ricostruire la fiducia reciproca e creare le condizioni per negoziati diretti e significativi».

Condanna anche dall’Onu



In precedenza, anche il portavoce del Palazzo di Vetro, Stephane Dujarric, si era espresso in termini simili: «Questo disegno di legge è in violazione del diritto internazionale e avrà conseguenze legali di vasta portata per Israele». Dujarric, ha spegato che il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres «insiste sulla necessità di evitare qualsiasi azione che possa far deragliare la soluzione dei due Stati, e ricorda che le questioni fondamentali dovrebbero essere risolte tra le parti attraverso negoziati diretti».

© Riproduzione riservata