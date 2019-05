Quattro poliziotti fermati per violenze e stupro verso un 22enne, si infiamma la banlieue parigina

Il timore di una nuova rivolta nelle periferie si riaffaccia in una Francia che non ha certo dimenticato quella del 2005, quando le “banlieues” vennero messe a ferro e fuoco.

La miccia – in un Paese alle prese con una confusa e incerta campagna elettorale, dove la tensione sociale altissima, il terrorismo ha alimentato la scontro etnico e la disoccupazione dei giovani nei ghetti maghrebini non mai stata cos elevata – stata riaccesa gioved scorso da quattro poliziotti. Alla Cit des 3000, zona di palazzoni, droga e violenza del quartiere La Rose des Vents a Aulnay-sous-Bois, cittadina di 83mila abitanti nella cintura Nord di Parigi. Nel tristemente famoso “dipartimento 93” della Seine-Saint-Denis. La banlieue della banlieue.

Sospettando una vendita di droga, verso le cinque del pomeriggio i quattro poliziotti hanno fermato per controlli alcuni giovani. Uno di questi, Theo, stato ripetutamente picchiato mentre era a terra. Come risulta chiaramente dalle riprese delle telecamere comunali e dalle immagini registrate da un altro ragazzo con il cellulare. Theo stato quindi fermato e portato al commissariato. Poich perdeva molto sangue stato trasferito all'ospedale. Dove i medici hanno riscontrato delle lesioni all'ano profonde circa 10 centimetri, chiaramente dovute all'introduzione di un oggetto.

Oggetto che, stando alle dichiarazioni del giovane e alle tardive ammissioni di uno dei poliziotti, non sarebbe altro che un manganello.

I primi incidenti sabato sera



La sera stessa, la Procura di Bobigny apre un'inchiesta per stupro collettivo e i quattro poliziotti vengono fermati. Sabato sera, alla Cit des 3000, ci sono i primi incidenti: auto incendiate, bidoni rovesciati, sabotaggio all'illuminazione pubblica, che fa sprofondare l'intero quartiere nell'oscurit totale.

Domenica sera uno dei poliziotti – accusato di aver volontariamente introdotto il manganello nell'ano del ragazzo di 22 anni - viene formalmente indagato per stupro. I tre colleghi per violenze.

La decisione non ferma le proteste, che ripartono nella notte tra domenica e luned. E ieri un corteo partito dalla Cit – con centinaia di persone che indossano la maglietta giustizia per Theo – sfila per le strade di Aulnay. Il sindaco interviene ripetutamente per cercare di calmare gli animi, ma non serve. Ieri notte nuovi incidenti, con auto bruciate, ristoranti dati alle fiamme, colpi in aria sparati da poliziotti attaccati e accerchiati.

La visita di Hollande

Il premier Bernard Cazeneuve e il presidente Franois Hollande (che andato a trovare il giovane in ospedale, dov' stato operato) si rendono finalmente conto del rischio di un allargamento delle proteste (che si sono gi estese alla vicina Cit de l'Europe) e intervengono per assicurare che giustizia verr fatta, perch il comportamento delle forze dell'ordine deve essere esemplare.

Chiss se baster. Probabilmente no. Tanto pi che la famiglia di Theo ha “scelto” come avvocato una star del Foro parigino, Eric Dupond-Moretti, famoso per la sua capacit di alimentare grandi campagne mediatiche intorno alle sue cause.

