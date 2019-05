Weidmann: in Italia «aumento spesa con i tassi bassi». Ma serve prudenza su frenata Qe

Non è ancora venuto il momento di frenare sulla politica espansiva della Bce. Lo ha dichiarato in un’intervista il presidente della Bundesbank e consigliere della Bce, Jens Weidmann spiegando che «c’è una via di mezzo tra spingere sull'acceleratore e frenare bruscamente ed è togliere velocità». Secondo Weidmann, «quando la ripresa si consolida e l'aumento dell'inflazione non è più di natura temporanea, dobbiamo discutere attentamente di questo tema».

Di fronte alle crescenti critiche in Germania alla politica monetaria ultra-espansiva della Bce, soprattutto a seguito del recente aumento dell'inflazione, Weidmann ha ammesso che «è vero, i tassi reali su investimenti a breve e sicuri sono scesi nettamente dopo il recente picco dell'inflazione, e si muovono a minimi record. Per questo ripeto continuamente che la politica monetaria non potrà restare espansiva se non per il tempo necessario a garantire l'obiettivo della stabilità dei prezzi». Il tema, soprattutto in un anno elettorale in Germania, «è in effetti delicato, posso capire lo scoraggiamento dei risparmiatori che, di fronte ai bassi tassi di interesse in Germania, ma anche nel resto dell'area dell'euro, hanno paura per i propri risparmi». Ma, «la politica monetaria non può essere vista solo con gli occhi dei risparmiatori».

Industriali e banchieri tedeschi, intanto, hanno risposto alle accuse del presidente Trump e dei suoi consiglieri. «A mio avviso i toni protezionistici usati dalla nuova amministrazione statunitense sono molto preoccupanti, tanto più che la Germania sembra essere se mpre di più nel mirino del Governo americano», ha detto Weidmann durante un convegno a Magonza.

Weidmann è andato dritto contro le accuse di Peter Navarro, consigliere economico dell’Amministrazione Trump: «È più che assurdo» dire che la Germania trae ingiusto beneficio da un euro debole. Ha negato anche che la Germania sfrutti i suoi partner commerciali: «Il più recente rafforzamento del dollaro è stato fatto in casa, creato da annunci politici di questo nuovo governo (americano ndr)».

Le imprese tedesche, ha continuato Weidmann, hanno successo «perché si posizionano in modo eccellente sul mercato mondiale, e convincono con prodotti innovativi».

L’accusa alla Germania «di sfruttare gli Usa e altri Paesi con una valuta sottovalutata è più che sbagliata». L’alta competitività dell’economia tedesca «non è di sicuro il risultato di manipolazioni politiche - ha sostenuto ancora il capo della Bundesbank - dipende anche dal valore esterno dell’euro che viene depresso, assieme ad altri fattori, dalla politica monetaria della Bce che è spesso oggetto di critiche in Germania».

Da Berlino nelle stesse ore, le imprese tedesche avvertono l’America: l’agenda protezionistica non paga, porterà al declino americano non certo nuovi posti di lavoro. «Quando la politica alza barriere commerciali o provoca una gara alla alla svalutazione, alla fine, ci sono solo perdenti», è al proposito il pensiero di Weidmann che replica anche alla battuta di Trump sulle poche Chevrolet nelle strade tedesche e troppe Bmw in quelle americane: «Se da noi in tv vengono mandate in onda serie americane di successo, gli americani devono per questo motivo bilanciare la cosa, vedendo ogni domenica sera un “Tatort”?», ha affermato il banchiere centrale, citando le note serie di film polizieschi made in Germany, molto amate dal pubblico nazionale. «L'appello alla protezione da una presunta concorrenza sleale straniera - ha aggiunto - è un riflesso per contrapporsi ai problemi sociali ed economici nel proprio Paese. La comunità degli stati ha però finora saputo resistere bene a certe tentazioni protezionistiche».

Il fronte europeo, i tassi bassi benefici anche in Germania

I Paesi dell’area dell’euro «hanno risparmiato tutti assieme mille miliardi di euro in servizio del debito rispetto ai livelli del 2007» grazie alla politica di tassi bassi condotta dalla Bce, ma «anche in tale scenario diversi Paesi non possono o non vogliono rispettare il limite di Maastricht sul deficit» ha detto ancora Weidmann aggiungendo che «proprio i Paesi più grandi dell’euro, come Francia, Italia e Spagna, che rispetteranno a malapena o mancheranno la soglia del 3%, hanno usato tutto il risparmio in interessi per aumentare la spesa pubblica e non per diminuire il debito». La politica di tassi bassi dell’Eurosistema comporta, infatti, tra gli altri, anche il rischio di «dare l’illusione della sostenibilità ai ministri delle Finanze. Il peso del debito appare più leggero di quanto sarebbe in uno scenario di tassi di interesse normale».

Peraltro, sempre secondo lo stesso Weidmann, ci sono anche effetti positivi, grazie ai tassi bassi, proprio in Germania. «La gente accede anche a crediti o approfitta dei tassi bassi, perché il posto di lavoro diventa più sicuro e le entrate fiscali dello Stato traboccano».

Weidmann ha anche commentato l’andamento dell’inflazione, che è il parametro usato dalla Bce per valutare la stabilità dei prezzi nel medio termine, e ha sottolineato che il forte aumento registrato, soprattutto in Germania, in gennaio «è collegato in prima linea agli aumenti di prezzo del greggio», un effetto statistico che «scomparirà di nuovo, sempre che non ci siano nuovi rincari del petrolio o effetti secondari». Se si esclude l’effetto derivante dal greggio, «le pressioni interne sui prezzi sono ancora relativamente modeste».

«Se vogliano mantenere l’unione monetaria come un’unione di stabilità dobbiamo rafforzare il principio della responsabilità nazionale. Dobbiamo ritornare ai principi dei Trattati di Maastricht ed eliminare i punti deboli delle regole» dice Weidmann, parlando dello stato dell’Eurozona.

Prima di tutto, quindi, «è necessario rafforzare il potere vincolante delle regole sul debito pubblico. Questo era esattamente l’obiettivo dell’ultima riforma del Patto di stabilità e di crescita» ma «in pratica questo non ha fatto che dare un ampio spazio di manovra alla Commissione Ue». «Combattuta nel suo doppio ruolo di istituzione politica e di guardiana dei Trattati, la Commissione tende sempre a fare compromessi a scapito della disciplina di bilancio. A livello di vigilanza dei conti pubblici - dice Weidmann - la Commissione si comporta come Marx, non Karl Marx, ma Groucho Marx, il comico americano che di sé diceva: “Ho principi di ferro. Se non vi piacciono, ne ho anche altri”».

(aggiornato l’8 febbraio 2016 alle ore 12)

