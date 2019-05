Appropriazione indebita, Navalny condannato a cinque anni

I media erano talmente sicuri della condanna che, ancor prima che il giudice finisse di leggere il verdetto, già davano la notizia. Aleksej Navalny, uno dei leader dell’opposizione russa, è colpevole di appropriazione indebita di legname - per un valore di 500mila dollari - ai danni della Kirovles, società di Kirov. Con la condanna a cinque anni di reclusione è arrivata la conferma: c’è, come richiesto dall’accusa, la sospensione della pena, ma la condanna basta a centrare l’obiettivo: Navalny non sarà in condizioni di candidarsi alle elezioni presidenziali dell’anno prossimo. In dicembre aveva annunciato l’intenzione di sfidare Vladimir Putin, con una piattaforma in cui parla di sviluppo, equità, lotta alla corruzione. Il Cremlino, a dispetto dei sondaggi più che favorevoli a Putin, deve aver ritenuto troppo pericoloso il confronto.

Non c’è da stupirsi del fatto che i giornalisti abbiano anticipato la notizia. Ogni parola pronunciata ieri mattina nell’aula del tribunale di Kirov era già stata detta, un déjà vu. In pratica, i magistrati hanno fatto “copia e incolla” con il processo-gemello che in quella stessa città, nel 2013, si era concluso con la conferma delle stesse accuse, e con la stessa condanna a cinque anni di carcere con la condizionale.

Aleksej Navalny in manifestazione a Pietroburgo, nel febbraio 2012. Alla sua destra, Garry Kasparov

Quella sera di quattro anni fa, centinaia di persone erano scese in piazza a Mosca per protestare contro una decisione che ritenevano avesse motivazioni politiche: Navalny - avvocato, blogger, crociato contro la corruzione, protagonista delle proteste dell’inverno 2011 - è uno dei critici più determinati del regime e del partito al potere. È lui l’autore dello slogan che descrive Russia Unita come “il partito dei ladri e degli imbroglioni”. Allora Navalny intendeva candidarsi per la carica di sindaco di Mosca. Misteriosamente - qualcuno aveva sospettato un intervento diretto del presidente russo - il giorno dopo Navalny e il suo “complice” erano stati liberati; nel novembre scorso, in seguito a un intervento della Corte europea per i diritti umani che lo aveva giudicato scorretto, il primo processo era stato annullato dalla Corte Suprema russa con l’ordine di riesaminare il caso. Nel frattempo Navalny aveva condotto una campagna elettorale di grande successo, nella capitale, finendo secondo dietro l’attuale sindaco, Serghej Sobjanin.

“So che manco di rispetto verso la Corte ma non ho resistito. Qui è così noioso: stanno leggendo la vecchia sentenza” Aleksej Navalny





La riedizione del processo, come ha denunciato ieri lo stesso Navalny in aula, si è rivelata l’esatta fotocopia del primo. Con osservazioni identiche sulle deposizioni dei testimoni, malgrado questa volta fossero persone diverse da quelle del primo caso. Tanto da aiutare l’imputato, che man mano postava via twitter le carte del processo precedente per confrontarle con le parole del giudice, a non perdere il senso dell’umorismo malgrado la certezza di essere condannato. «So che manco di rispetto verso la Corte - ha scritto Navalny inviando ai follower un selfie di se stesso davanti al giudice - ma non ho resistito. Qui è così noioso: stanno leggendo la vecchia sentenza».

Cosa avverrà ora? Le leggi federali russe vietano di candidarsi alla presidenza a chi abbia ricevuto una condanna a una pena detentiva per reati pesanti: quello di Navalny rientra tra questi. E nel caso la condanna venga annullata o scontata, devono trascorrere dieci anni. In ogni caso, il leader dell’opposizione non sembra avere alcuna intenzione di arrendersi, sottolineando la sospensione della pena ricevuta e appellandosi alla Costituzione: «Qui - ha dichiarato Navalny ai giornalisti alla conclusione del processo - c’è una sorta di telegramma mandato dal Cremlino, secondo cui io, la mia squadra e la gente a cui dò voce, siamo troppo pericolosi per permetterci di prendere parte a una campagna elettorale». Non riconosciamo questa sentenza, ha continuato: «Ho il diritto di prendere parte al voto, in base alla Costituzione, e lo farò».

