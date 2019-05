Perché la Germania deve accelerare sull’economia digitale

Con una crescita nel 2016 dell’1,9%, record dell’ultimo quinquennio, non ci sono dubbi che la potenza industriale tedesca resti il motore d’Europa. Il fiore all’occhiello del made in Germany è un settore automotive che - forte di marchi come Bmw, Mercedes e Audi - rappresenta l’80% del mercato globale delle vetture di fascia alta. C’è qualcosa che può minacciare questa leadership indiscussa? Forse sì: la rivoluzione digitale.

Se osserviamo ai raggi X la struttura economica tedesca, infatti, scopriamo che è dominata dalla cosiddetta “old economy”. Tra le cento società più grandi per fatturato, il 55% fa parte di settori industriali tradizionali come l’automotive, la chimica, l’energia, l’estrazione di materie prime. Solo il 5% di esse, contro il 20% degli Stati Uniti, appartiene all’universo IT e media.

Ma il futuro? «Nel futuro, il 50-60% del valore di un’automobile sarà costituito da device digitali - ha dichiarato di recente Peter Altmaier, capo dello staff di Angela Merkel - e il 20% da batterie». Se non ci diamo da fare finiremo col fabbricare solo finestrini, sedili e ruote, ha poi aggiunto tra il serio e il faceto. «C’è la possibilità di un miracolo economico digitale - aveva in precedenza dichiarato la cancelliera stessa - resta però da vedere se avverrà in Germania o no».

Preoccupazioni eccessive? Forse, ma è un fatto che l’economia digitale tedesca abbia un peso ben lontano da quello della Silicon Valley. Le più grandi tech companies mondiali per capitalizzazione si chiamano Apple, Alphabet (ossia Google), Microsoft, Amazon e Facebook. Per trovarne una tedesca dobbiamo scendere nella classifica fino a quando incrociamo Sap, un software group fondato quasi mezzo secolo fa. E secondo CS Insight solo quattro dei 174 “unicorni” digitali, cioè delle società che hanno raggiunto una capitalizzazione di un miliardo di dollari, è made in Germany.

Il rischio che la Germania non sia in grado di declinare la sua economia in senso digitale non va sottovalutato. Secondo le stime di Roland Berger, una mancata “digital revolution” potrebbe costare ai tedeschi 225 miliardi di euro entro il 2025: per restare all’esempio dell’automotive, il pericolo è che su Bmw e Mercedes batta un cuore digitale fabbricato all’estero. Già oggi, se consideriamo i ricavi digitali procapite delle grandi economie, scopriamo che in testa c’è la Gran Bretagna, seguita da Stati Uniti, Corea del Sud e Finlandia. Con la Germania solo quinta.

La mitica “Industrie 4.0”, la quarta rivoluzione industriale fatta di impianti produttivi interconnessi e automatizzati con robot, implica un’analisi continua di masse enormi di informazioni, i big data. Chi sarà in grado di fornire i software più moderni per queste analisi? Aziende tedesche o anglosassoni?

Ma la domanda centrale forse è: in Germania, ma in generale in tutta l’Europa continentale, è possibile far nascere un ecosistema digitale simile a quello statunitense, britannico o israeliano? Potrebbe non essere facile.

La regolamentazione regna sovrana, con Uber e Airbnb bandite in toto o in parte da alcune città tedesche, mentre la cultura del rischio è ben lontana da quella che si respira nella Silicon Valley. «In nazioni come Israele gli imprenditori sono celebrati come eroi - taglia corto Konstantin Guericke, cofondatore di LinkedIn - mentre in Germania vengono emarginati. La gente che non aspetta altro che di vederli fallire».

