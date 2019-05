Tempesta di neve a New York: fermi 3mila voli, una vittima

Una tempesta di neve si sta abbattendo in queste ore sulla costa nordest degli Stati Uniti, con una vittima e forti disagi anche per il traffico aereo.La vittima è

un portiere di un palazzo nell'Upper East Side di Manhattan, morto mentre stava spalando la neve. A causa del terreno scivoloso è caduto contro una finestra

di vetro ed è deceduto per i tagli al collo e al viso.

Forti problemi per il traffico aereo: finora almeno 3.000 voli, secondo quanto riportato dal sito FlightAware , sono stati cancellati, e lo scalo internazionale Jfk ha emesso l'ordine di fermare i voli. Rimangono invece in funzione, per ora, metropolitane e autobus. Le persone interessate sono oltre 40 milioni, con New York, Boston e Filadelfia che si sono risvegliate sotto una spessa coltre di neve. Tutte le scuole e molti uffici pubblici sono rimasti chiusi. Le precipitazioni secondo le previsioni andranno avanti ancora per diverse ore.

Anche l'Onu è chiusa per neve: come ha comunicato il Palazzo di Vetro, il quartier generale delle Nazioni Unite sull'East River non ha aperto a causa della bufera che ha colpito New York, dove sono attesi fino a 25 centimetri di neve.

Caldo record solo poche ore fa

La tempesta è arrivata a meno di 24 ore da una giornata di caldo record per il periodo, quando nella Grande Mela la temperatura è arrivata a toccare i 17 gradi. Termometro sotto lo zero, invece, in queste ore.

Intanto il governatore del Massachusetts, Charlie Baker, ha lanciato un appello ai cittadini, chiedendo di «non mettersi in strada a meno che non sia assolutamente necessario». Appello anche del sindaco di New York, Bill de Blasio, che invita i cittadini a non muoversi in auto: «La gente deve stare molto attenta e prendere sul serio la situazione. Non mettetevi in macchina se potete scegliere». De Blasio ha detto che domani le scuole pubbliche dovrebbero riaprire.

© Riproduzione riservata