Moda Italia: nozze d'argento a Tokyo

Nozze d'argento con Tokyo di Moda Italia, la manifestazione fieristica che porta due volte l'anno in Giappone il “made in Italy” delle nostre piccole e medie imprese nell'abbigliamento, accessori, pelletteria e calzature. E' giunta alla 50esima edizione, con la parallela “Shoes from Italy” gia' al sessantesimo appuntamento.

155 le aziende presenti (sarebbero state di più, ma alcune hanno rinunciato in vista dei tempi ravvicinati del Micam). Sembra quasi incredibile, ma alcune di queste piccole imprese hanno aderito fin dalla prima edizione e non sono mai mancate. “Vengo qui da 25 anni: e' praticamente indispensabile in quanto noi siamo una piccolissima azienda di Parma che produce gioielli di fantasia. Il Giappone conta per noi per circa l'85%”, afferma Ave Tettamanti della Ave Caprice.



La caratteristica di questo mercato, come sottolinea Stefano Gamba dell'omonima azienda di calzature di qualità, e' che “e' molto difficile entrare e conquistare la fiducia, ma appena instaurato un buon rapporto le cose cambiano e le relazioni diventano continuative”. Anche Gamba e' un veterano della manifestazione e anche per lui il Giappone conta per ben l`80% dell'export, con una clientela “storica” al 90% che si aspetta anche una presenza fisica costante del partner nel business.

“50 anni di Moda Italia e 60 anni di Shoes From Italy rappresentano certamente un traguardo - afferma Aristide Martellini, responsabile dell'Ice a Tokyo - Ci sono state tante alterne vicende, ma il numero di aziende partecipanti e' sempre stato consistente. Abbiamo deciso di festeggiare l'anniversario con un evento spettacolare con circa 500 operatori giapponesi e italiani. E una ventina provenienti dall'area regionale, dalla Corea a Taiwan”. L'Ambasciatore Domenico Giorgi ha proposto il brindisi con il sake', dopo la tradizionale cerimonia di “sfondamento” dei barili (“kagami biraki”).



“Le nostre imprese crescono e si internazionalizzano. Il governo ha capito che occorre investire sul sistema delle Pmi. Sono ottimista perche' vedo una crescita nonostante le difficolta'”, afferma Giuseppe Mazzarella, presidente di Confartigianato Moda e membro del Cda di Ice-Agenzia, secondo il quale, pero', la domanda interna non da' ancora segnali rassicuranti.

In Giappone il mercato e' comunque complessivamente in calo (il “made in Italy” si e' difeso rosicchiando quote di mercato) e non mancano problemi. Uno di questi, afferma Stefano Gamba e' che “alcune aziende italiane presentano e spediscono in Giappone un prodotto non realizzato in Italia ma in Paesi limitrofi a più bassi costi di manodopera. Questo crea difficolta' a chi davvero produce in Italia e investe tanto nel prodotto e nella ricerca dei materiali”. Un mancato fattore di traino si collega alle difficolta' del negoziato di libero scambio tra Unione Europea e Giappone, che avrebbe dovuto essere concluso da tempo e invece prosegue senza che sia chiaro quando sarà finalizzato: specialmente per il settore calzature - dove l'Italia e' il primo fornitore estero del Giappone per i prodotti in pelle - un Free Trade Agreement avrebbe effetti molto positivi.

