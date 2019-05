Oggi vertice Trump-Abe. La Banca del Giappone si muove e non teme accuse valutarie

A poche ore dall'incontro a Washington tra il premier giapponese Shinzo Abe e Donald Trump, la Banca del Giappone ha fatto una mossa a sorpresa che sembra ignorare il rischio che il presidente americano sollevi accuse di manipolazioni valutarie.

La Borsa giapponese si è impennata di oltre il 2% fin dall'inizio delle contrattazioni dopo che la banca centrale ha annunciato un aumento dei titoli di stato a lungo termine che si offre di acquistare. Il che ha provocato un forte indebolimento dello yen nella fascia alta di un cambio tra 113 e 114, stimolando di riflesso acquisti sul mercato azionario.

La mossa e' arrivata a sorpresa in quanto proprio oggi Trump potrebbe non solo discutere su come ridurre il deficit bilaterale americano, ma persino incolpare Tokyo di manipolazioni valutarie attraverso una politica monetaria troppo espansiva.



Molti pensavano che la BoJ si attenesse a un basso profilo per aumentare le possibilità di non finire nel mirino. Non e' stato cosi': incurante di ogni eventuale pressione politica esterna, la Nippon Ginko ha alzato l'asticella delle sue operazioni di mercato, offrendo oggi di acquistare un totale di 320 miliardi di yen in bond con una durata di almeno 10 anni (200 miliardi per titoli con maturity da 10 a 25 anni e 120 miliardi su scadenze ancora più lunghe. Si tratta di un incremento di 20 miliardi di yen rispetto all'ultima operazione analoga.

L'obiettivo è quello di inviare un segnale preciso sul suo impegno a frenare l'ascesa dei tassi giapponesi a lungo - che pero' oggi hanno reagito in modo molto modesto - nel quadro della politica di “controllo della curva dei rendimenti” introdotta lo scorso settembre, avente come target principale il mantenimento intorno allo zero dei tassi sui decennali.



Secondo una nota di BankAmerica Merrill Lynch, Abe non potrà accettare alcun esplicito “accordo” che riguardi la politica monetaria o valutaria, anche perché se lo facesse la sua popolarità in patria subirebbe un duro colpo. Il governo Abe intende essere piuttosto accomodante sui desiderata di Trump - almeno sul piano politico-propagandistico - ma non vuole cedere sulla “prima freccia” dell'Abenomics: segnali di irrigidimento della politica monetaria non solo farebbero irrobustire lo yen (il che sarebbe molto sgradito a Tokyo), ma deprimerebbe la Borsa e rischierebbero di far tornare la deflazione. Abe offrirà' invece un vero e proprio piano per investimenti che contribuiscano a creare centinaia di migliaia di posti di lavoro negli States.



Non sono dunque certo solo gli analisti di politica internazionale e questioni di difesa che attendono l'esito dell'incontro tra il premier giapponese Shinzo Abe e Donald Trump, per una verifica dei rapporti presenti e futuri tra Giappone e Usa. Sui mercati valutari e' molto alta l'attenzione sui summit, in quanto potrebbero esserci conseguenze di rilievo nei rapporti tra dollaro e yen.

Se il presidente americano dovesse fare rimostranze sulla valuta, sorgerebbero comunque dubbi sulla tenuta dell'attuale strategia della Banca del Giappone, nonostante la sorpresa di oggi. Il punto, come ha sottolineato Hiroshi Shiraishi, senior economist di BNP Paribas Japan, non e' se la BoJ sia in grado di frenare le pressioni al rialzo sui tassi. Qui la risposta e' positiva.



Ma se la Nippon Ginko si ritrovasse al centro di serie controversie politiche, il mercato metterebbe da subito in dubbio la saldezza della sua volontà e impegno di tenere quelli a lungo intorno allo zero. Con i tassi americani su una traiettoria di rialzo, infatti, il crescente differenziale con i tassi giapponesi spingerebbe a un tendenzialmente sempre maggiore deprezzamento dello yen. Il che renderebbe più aspre le critiche esterne alla banca centrale e al governo giapponese. Dopo l'iniziativa di oggi, pero', sul fronte monetari-valutario Tokyo appare decisa a indicare di volersi attenersi al principio di “Japan First”.



A parte le questioni economiche, il summit sara' l'occasione per riaffermare i legami di alleanza militare tra i due Paesi. Le indiscrezioni indicano che Trump confermerà quello che al Giappone sta più a cuore: il mutuo trattato di difesa copre anche le isole Senkaku, rivendicate dalla Cina. In campagna elettorale si era lamentato che il Giappone spenderebbe troppo poco per l'ombrello difensivo americano. Tokyo ritiene di pagare il giusto. E una sollecitazione a maggiori impegni nella Difesa potrebbe persino fare il gioco politico di Abe, il cui obiettivo ultimo e' quello di modificare la Costituzione ultrapacifista dettata dagli americani nel primo dopoguerra.

