Trump sconfitto in appello sui rifugiati. E fa retromarcia sulla politica di «una sola Cina»

New York - You are denied. Donald Trump non puo' certo essere “fired”, licenziato da presidente degli Stati Uniti, per prendere in prestito l'esclamazione che l'aveva reso famoso in Tv. Ma la Corte d'Appello di San Francisco gli ha rifilato - nei caratteri tutti maiuscoli tipici della sentenza - la bocciatura piu' prossima: DENIED. Ha respinto, all'unanimita', la richiesta di reintrodurre l'iniziativa-simbolo del suo debutto alla Casa Bianca, la messa al bando dei rifugiati e dei cittadini di sette paesi islamici.

Nel frattempo - ha reso noto la Casa Bianca, Donald Trump fa retromarcia con Pechino e accetta di onorare la tradizionale linea politica americana che da decenni riconosce «una sola Cina», su richiesta del presidente Xi Jinping, con cui ha avuto una telefonata «lunga ed estremamente cordiale». In passato il presidente Usa aveva “flirtato” con la ribelle Taiwan sostenendo di non prendere ordini da Pechino e di non sentirsi vincolato alla politica di una sola Cina fin quando Pechino non farà concessioni commerciali.

Tornando ai rifugiati, “il governo non ha mostrato probabilita' di successo nel merito dell'appello”, hanno concluso i tre magistrati della Corte, due nominati da presidenti democratici e il terzo da un repubblicano. “Ne' che un mancato blocco della sospensione (dell'ordine esecutivo sugli immigrati, Ndr) causerebbe danni irreparabili”. Il governo, ha asserito la Corte, non ha offerto “alcuna prova” che immigrati dei sette paesi coinvolti hanno commesso atti di terrorismo negli Stati Uniti.

Trump non si e' dato per vinto nella battaglia con una magistratura che sta oggi diventando il maggior ostacolo alla sua agenda. Ha denunciato la decisione dei giudici come “politica” e ha promesso che fara' ulteriore ricorso e che “vinceremo” il caso. “Ci rivedremo in tribunale, non vedo l'ora che accada”, ha twittato. Ancora: “Abbiamo una situazione dove e' in gioco la sicurezza del paese”. Il divieto di Trump, citando la necessta' di migliorare i controlli per combattere il terrorismo, aveva fermato per quatto mesi l'intero programma per i rifugiati, a tempo indefinito quello per i siriani, e revocato per almeno tre mesi i visti dei cittadini di Siria, Iraq, Iran, Yemen, Libia, Sudan e Somalia. In tutto erano stati cancellati circa 60.000 visti.

Il ricorso potrebbe adesso arrivare alla Corte Suprema, anche nel giro di pochi giorni se l'amministrazione chiedera' un procedimento d'urgenza. Ma l'Alta Corte e' oggi divisa - quattro contro quattro tra giudici liberal e conservatori - senza prima la conferma del nuovo alt magistrato nominato da Trump, Neil Gorsuch. Una simile impasse potrebbe cosi' portare a un nulla di fatto e lasciare a lungo in vigore il verdetto della Corte d'Appello. Gorsuch stesso ha inoltre fatto sapere negli ultimi giorni di non aver apprezzato gli attacchi alla magistratura effettuati dal presidente, definiti “scoraggianti”. Trump ha definito il giudice di primo grado (a sua volta un repubblicano) come un “sedicente” magistrato e i giudici di appello “vergognosi”, aggiungendo che persino un “cattivo studente liceale” e' in grado di capire che e' lui ad avere ragione.

La Corte d'Appello non ha raccolto le provocazioni ma ha respinto su tutta la linea le argomentazioni legali degli avvocati del Dipartimento della Giustizia. Ha ammesso la possibilita' che il blocco in primo grado del provvedimento di Trump sia troppo ampio, ma ha aggiunto che non spetta ai magistrati “riscrivere l'ordine esecutivo” per renderlo legalmente corretto, un compito meglio riservato al potere politico. Ne' si e' espressa sull'accusa che il bando sia incostituzionale perche' intende discriminare contro i musulmani, la posizione dei querelanti (gli stati di Washington e del Minnesota spalleggiati da altri 16 e da un centinaio di grandi aziende soprattutto tecnologiche). Ha pero' suggerito che potrebbe prendere posizione su questo dopo ulteriori procedimenti. E soprattutto i giudici hanno rigettato seccamente la rivendicazione chiave del governo che le corti non hanno diritto di esaminare gli ordini esecutivi presidenziali. “Non esiste alcun precedente per giustificare una simile posizione, che e' contraria alla struttura fondamentale della nostra democrazia costituzionale”. E' indubbio, ha anzi affermato la motivazione della Corte, che “la magistratura federale ha l'autorita' di decidere su ricorsi costituzionali contro azioni esecutive”. Il governo, hanno accusato i tre giudici, ha sostenuto che le scelte del Presidente in materia di immigrazione, “particolarmente quando motivate da preoccupazioni di sicurezza nazionale, non sono esaminabili, anche se queste azioni potenzialmente violano diritti e protezioni costituzionali”. Qualcuno potrebbe dire che forse anche un bambino, che la Costituzione la legge alle elementari, si sarebbe reso conto del problema con il quale si e' scontrato Trump.

