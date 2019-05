Nella battaglia sui visti bloccati spuntano le truffe e il «traffico» di cervelli

Che i rapporti tra Donald Trump e la comunità internazionale non sarebbero stati facili, era ben chiaro già all'indomani delle elezioni presidenziali americane. Ma tra i diversi punti di attrito, quello che si è rivelato più incandescente è stato il fronte del lavoro e soprattutto dell'immigrazione temporanea: il suo tentativo di bloccare la concessione di visti di lavoro “H1B” ha scatenato infatti non solo uno scontro giuridico sulla legittimità del provvedimento – l'ultima parola spetterà ora alla Corte Costituzionale – ma anche un'onda lunga di polemiche internazionali che è rapidamente dilagata dal Pacifico all'Atlantico.

Asia e Europa hanno subito bollato la decisione come “grave atto discriminatorio”, mentre negli Usa sono state le grandi multinazionali dell'hi-tech – le più attive nelle assunzioni temporanee di lavoratori specializzati – a prendere il comando della “resistenza” alla stretta immigratoria del nuovo presidente. La parola d'ordine, per tutti, è sempre la stessa: “giù le mani dai visti H1B”.



Il decreto presidenziale di blocco dei visti è per ora congelato e le possibilità che lo “stop” della Casa Bianca venga stroncato dai giudici Supremi è più che concreta, almeno a giudicare dagli orientamenti delle corti federali.

Il problema vero, però, sembra anche un altro: non c'è un solo economista, industriale, sindacalista o politico americano che non sia ben consapevole delle distorsioni e degli abusi che hanno trasformato il sistema dei visti di lavoro in un mercato parallelo a quello ufficiale, come una sorta di “Suk” in cui le regole del gioco vengono fissate non dalla forza del diritto ma da quella dei grandi intermediari mondiali di “braccia e cervelli”.

Anche se la concessione degli oltre 800mila visti di lavoro H1B dovrebbe essere legata a un percorso trasparente e ufficiale basato anche su una lotteria, sono in realtà le grandi conglomerate industriali e finanziarie - dalle americane alle asiatiche e in particolare quelle indiane – ad aver preso di fatto il controllo e la gestione dei permessi per lavorare negli Usa, snaturando non solo il merito del programma ma anche trasformandolo in un grottesco business miliardario: oltre alla percentuale sugli stipendi dei lavoratori “esportati a tempo”, i mediatori hanno anche il diritto di trascinare in tribunale chi cambia lavoro per uscire dal precariato.

Se si pensa che oltre il 70% dei visti viene assegnato a lavoratori sottopagati provenienti dall'India, è facile capire quanto facili e diffusi siano gli abusi. E qui viene il punto.



Anche se Trump ha conquistato le prime pagine in mezzo mondo, gli attacchi contro il sistema dei visti H1B sono partiti ben prima dell'elezione del “presidente populista”: democratici e repubblicani hanno presentato non meno di 4 progetti di riforma la cui portata non sembra neppure troppo distante da quella di Trump: c'è un progetto di legge che prevede addirittura la concessione dei visti con un meccanismo d'asta in cui le imprese che pagano di più hanno la precedenza nell'assegnazione dei permessi.

Comunque sia, che il meccanismo attuale dei visti faccia acqua da tutte le parti lo sapeva bene anche Barack Obama, che dopo una verifica commissionata al dipartimento al lavoro chiese esplicitamente all'allora maggioranza democratica a Capitol Hill di presentare al più presto dei progetti di radicale riforma del sistema. Ma da allora, nulla è stato fatto.



I punti più critici del sistema dei visti sono insomma da tempo sul tavolo della politica americana, ma il vento anti-Trump è ormai talmente forte da far disperdere sull'Atlantico anche la sola comprensione della portata del problema, e soprattutto dei reali interessi in gioco sul mercato dei visti.



Le potenti multinazionali dell'hi tech, che come noto hanno sostenuto apertamente la campagna anti-Trump di Hillary Clinton, sono infatti quelle che più beneficiano dei contratti temporanei di lavoro per gli stranieri: nel complesso, tra la California e New York il settore del software, web e tecnologie da lavoro a oltre 17 milioni di persone, il 12% dell'occupazione americana, e rappresenta oltre il 21% dell'output nazionale. In questa galassia, al cui centro c'è la Silicon Valley, orbita la quasi totalità degli 840mila visti H1B assegnati ai lavoratori stranieri.



I permessi dovrebbero essere solo una piccola percentuale del totale dei contratti di lavoro, ma tra deroghe e furberie il “precariato d'importazione” rappresenta in alcune imprese la maggioranza del totale: costano poco, non protestano, hanno diritti limitati, nessuna rappresentanza sindacale e pur di restare in America i lavoratori esteri sono pronti ad accettare qualunque condizione gli venga imposta.

«In America – spiega un consulente del lavoro – i contratti con visto hanno dato vita a un vero “ecosistema della paura”. Ma per capire di più su questa zona d'ombra del diritto, basta anche una breve descrizione delle distorsioni più eclatanti».



Le aziende di software e telecomunicazioni sono le prime nella lista. Colossi come Cisco, Google o Microrsoft, solo per citarne alcuni – non selezionano personalmente i lavoratori stranieri ma si rivolgono ad alcuni grandi mediatori specializzati. I più importanti, come Tata Consultancy services, fanno parte di grandi gruppi indiani o in generale asiatici, poiché proprio in queste aree c'è oggi l'offerta maggiore di tecnici, ricercatori e ingegneri pronti a fare armi e bagagli per lavorare in America. Per loro, il sogno americano è generalmente a tempo, ma l'occasione resta da non perdere: un laureato indiano con visto H1B guadagna in Usa cinque volte ciò che guadagna in casa.

Ma al confronto con una figura professionale equivalente americana, che in media guadagna oltre 100mila dollari l'anno, un lavoratore di importazione indian si deve accontentare di uno stipendio che è spesso meno della metà di quello degli altri. Non solo. Se durante il periodo di validità del visto il lavoratore indiano trova un altro impiego meglio pagato e con più benefici e diritti, rischia persino di finire alla sbarra: i contratti dei mediatori prevedono penali da 8mila a 30mila dollari per la cessazione anticipata del contratto di lavoro, pari quasi allo stipendio di un anno.

Invece di incassare la liquidazione, insomma, si è costretti a pagare una multa. Solo dopo che queste notizie sono trapelate grazie ad ex lavoratori Tata, la stessa azienda indiana ha deciso di ridurre la multa a 5.000 dollari in caso di mancanza dei 90 giorni di preavviso. Un altro esempio viene da Atlanta, dove si impone ai lavoratori un training di 4 mesi retribuito con 500 dollari al mese, ma a fronte di un contratto che ha una durata di soli 12 mesi: chi cambia lavoro, è costretto a versare quasi 10mila dollari di penale.



Davanti a queste cifre, è chiaro che lo stop di Trump ai visti ha fatto scattare l'allarme tra i colossi americani dell'hi-tech, che hanno fatto subito ricorso a una corte federale di Appello per ottenere la sospensione cautelare del provvedimento presidenziale per violazione delle regole costituzionali sulle libertà individuali: qualche errore Trump lo avrà anche fatto, ma in realtà il loro problema è solo economico.

Pagando stipendi dimezzati ai lavoratori stranieri, le aziende fanno alzare sensibilmente il loro utile per dipendente senza avere l'impegno di assumere il lavoratore alla scadenza del visto: il rischio terrorismo, quindi, passa così in secondo piano nella scale delle urgenze nazionali.



La questione è insomma ben più vasta di come sia stata presentata dopo lo stop ai visti deciso da Trump. L'ultima parola spetta ora ai giudici costituzionali, che dovranno esprimersi sulla legittimità dell'executive order di Trump: i giuristi sono divisi, ma è sicuro che “Conan Trump” non sotterrerà facilmente l'ascia di guerra con cui si è lanciato contro i lati oscuri della globalizzazione.

