Intossicati da spray urticante all’aeroporto di Amburgo

Uno spray urticante, che si è diffuso nell'aria attraverso l'impianto di climatizzazione. Sarebbe questa la causa che ha provocato in mattinata l'intossicazione di decine di persone e la chiusura dell'aeroporto di Amburgo, per circa un'ora. Secondo gli inquirenti non si sarebbe quindi trattato di un attentato. Secondo le ultime notizie, sono state le persone colpite da malori. Tredici aerei sono rimasti coinvolti dall'emergenza, due sono stati dirottati a Brema e gli altri sono rimasti in attesa in pista, o in volo sullo scalo.

L’incidente si è verificato nella zona del controllo bagagli. Le persone colpite hanno accusato problemi alle vie respiratorie e sono state, in qualche caso, portate in pronto soccorso; tosse, occhi rossi e lacrimanti, e problemi di respirazione i malori accusati. L’aeroporto è stato completamente chiuso al pubblico per circa un’ora, per poi essere riaperto.

© Riproduzione riservata