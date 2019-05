La Corea del Nord lancia un missile

Kim Jong-un rovina la cena tra Donald Trump e il premier giapponese Shinzo Abe in Florida dopo una giornata di golf. Il leader nordcoreano ha fatto sentire la sua voce proprio durante le battute finali ludiche del vertice Usa-Giappone: alle 7,55 del mattino in Asia - la sera a Palm Beach - un missile balistico nordcoreano e' stato lanciato dalla provincia di North Pyongan e dopo una traiettoria di circa 500 chilometri e' caduto nel Mar del Giappone, al di fuori della zona economica esclusiva nipponica. Vari esperti, in effetti, si attendevano qualcosa del genere: una dimostrazione di forza da parte di Pyongyang (per saggiare la reazione della nuova Amministrazione Usa). Cosa puntualmente avvenuta all'indomani del summit a Washington in cui i due alleati hanno sottolineato come priorità il contrasto alla minaccia nordcoreana.



Dopo la cena nel resort di Mar-a-Lago, Abe e Trump sono apparsi insieme in una improvvisata e breve conferenza davanti alle telecamere. Il premier giapponese ha definito “assolutamente inaccettabile” il lancio missilistico. Trump ha dichiarato che gli Usa sono al “100%” a fianco del Giappone a fronte della minaccia nordcoreana, ma non ha rilasciato ulteriori commenti.

In attesa di verifiche sulle caratteristiche del missile, alcuni analisti hanno osservato che comunque, data la traiettoria relativamente ridotta, non si può dire che si sia innescata una grave crisi internazionale. Altro sarebbe se Pyongyang testasse un missile intercontinentale in grado di colpire il territorio degli Stati Uniti. In ogni caso, data la conclamata volontà di Kim di arrivare a sviluppare capacita' balistiche a lunghissime distanze e di miniaturizzare testate nucleare, e' chiaro che la Corea del Nord rappresenterà uno dei test cruciali per la nuova Amministrazione Usa. Trump ha criticato più volte la “pazienza strategica” di Obama ma non e' chiaro cosa intenda fare di diverso, date le limitate opzioni a disposizione.



Il vertice Usa-Giappone e' andato liscio, risultando in una dimostrazione di grande amicizia tra i due Paesi militarmente alleati, compresa l'aggiunta di una “Diplomazia del golf” tra i rispettivi leader. I timori giapponesi della vigilia non hanno avuto occasione di manifestarsi: Trump si e' dimostrato un buon padrone di casa, senza elevare accuse al Giappone per le sue politiche commerciali o valutarie ne' chiedere piu' contributi per le spese del dispositivo militare americano nel Sol levante (tutte questioni che aveva sollevato in campagna elettorale).



Trump non ha neanche chiesto esplicitamente l'avvio di negoziati economici bilaterali, anche se e' stata annunciato l'avvio di una cornice negoziale per studiare una eventuale intesa bilaterale di libero scambio. Il ministro egli esteri Fumio Kishida ha annunciato che il Giappone chiedera' alle Nazioni Uniti una presa di posizione di ferma condanna del lancio missilistico nordcoreano. Benché Pyongyang sia gia' oggetto di sanzioni internazionali e le sia proibito testare tecnologie balistiche e nucleari, solo nel 2016 ha effettuato una ventina di lanci e condotto due test nucleari, l'ultimo (il suo quinto) nel settembre scorso. Il leader Kim, nel discorso di inizio anno, ha dichiarato che il Paese e' nella fase finale di preparazione di un test balistico a lunghissimo raggio. Potenzialmente in grado di montare una testata nucleare.

