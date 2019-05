L’Europa asimmetrica e le riforme

Le previsioni invernali della Commissione europea esprimono fiducia sulla moderata prosecuzione della crescita di Ue e Uem rilevando però varie debolezze tra cui la bassa crescita italiana. Il commissario Moscovici ha escluso ultimatum sui nostri conti pubblici dandoci una breve proroga per le valutazioni conclusive sulle misure correttive richieste. Ciò non basta per tranquillizzare perché il raddoppio dello spread sul bund in meno di un anno riassume la fragilità del nostro complesso politico ed economico non annullata dalla recente buona dinamica della produzione industriale e da segnali di una crescita meno fragile. Ma anche la Ue e la Uem non sono in salute sicchè l’indicatore prevalente dovrebbe essere il grado di preoccupazione settimanale. Le criticità date dalle divaricazioni tra Paesi, i populismi e neo-nazionalismi,l’effetto Brexit e Trump prevalgono sulle schiarite tra le quale il recente incontro tra Draghi e Merkel che prendiamo quale punto di partenza per una riflessione europea.

Eurozona e coesione: Draghi e Merkel. Inutile sarebbe ribadire in premessa che queste due personalità sono quelle che dal 2011, cioè da quando Draghi ha assunto la carica di presidente delle Bce, hanno “governato” l’Eurozona. Altri hanno svolto ruoli di contorno, talvolta rafforzando ed altre indebolendo le loro scelte che hanno trovato dei punti di incontro fattuali e/o verbali per preservare l’Eurozona. Anche di recente è andata così con riferimento alle «velocità» dei diversi Paesi Uem su cui si era speculato dopo l’ambigua dichiarazione del cancelliere Merkel di giorni prima. Dopo l’incontro con Draghi, la cancelliera ha fatto una netta precisazione circa la necessaria coesione dell’Eurozona (escludendo quindi implicitamente la creazione di un euro-nord e un euro-sud).

E circa il fatto, noto ma spesso dimenticato, che le «cooperazioni rafforzate» (chiamate talvolta diverse velocità) sono già previste dai Trattati europei e sono già in atto in vari settori. A sua volta Wolfgang Schäuble pochi giorni prima dell'incontro Draghi-Merkel, ha espresso valutazioni meno aggressive verso la Bce. Sappiamo però che in passato questa personalità cardine dell'economia tedesca ed europea ha molto criticato il quantitative easing accusando la Bce d'essere la causa della debolezza dell'euro e quindi dell'eccessivo surplus commerciale della Germania! Tesi incoerente con quella talvolta avanzata dallo stesso Schäuble secondo il quale i surplus sono un merito (solo) dell'efficienza tedesca. Tuttavia neppure Schäuble si è mai spinto ad auspicare che l'Eurozona si rompa anche se più di una volta ha lasciato intendere che la Grecia avrebbe potuto(o dovuto) uscire.Con l'avvicinarsi delle elezioni tedesche il binomio Merkel- Schäuble ha di fronte quattro grossi problemi: la crescita della popolarità di Martin Schulz leader dei socialisti; il pericolo degli antieuropeisti; una ripresa economica dell'Eurozona ancora troppo lenta; l'ostilità espressa dall'amministrazione Trump verso i surplus commerciali tedeschi. Per questo fino a fine settembre l'Eurozona sarà condizionata dall'esito delle elezioni tedesche.Eurozona e asimmetrie: Grecia e Germania. Ma anche dopo le asimmetrie dell'Eurozona continueranno a pesare come si può esemplificare con due casi opposti generati anche da un'unificazione monetaria tra degli opposti politicamente sovrani.La Grecia è il caso più eclatante dato che la sua crisi è ormai cronica essendo iniziata (o meglio emersa) nel 2009 ed ora si aggrava anche per l'enorme afflusso di immigrati. Nei giorni scorsi si è trovato l'ennesimo accordo tra Ue e Fmi e (e i Paesi creditori contrari alla ristrutturazione del debito) su misure di bilancio che portino ad un avanzo primario del 3,5% e che consentano di proseguire nel programma (2015-2018) da 86 miliardi di euro con l'erogazione di nuovi prestiti per pagare sei miliardi di obbligazioni in scadenza. Vedremo cosa succederà nella politica greca dove sei miliardi pesano mentre sono una briciola tra le grandezze economiche della Uem. Non è quindi chiaro come questo Paese uscirà dalla crisi che coinvolge tutta la sua economia e politica.

La Germania è anch'essa un caso eclatante ma all'opposto per tutte le grandezze economiche. Consideriamo tra queste il surplus delle partite correnti che nel 2016 si avvicina a 266 miliardi di dollari ovvero circa l'8,5% del Pil. Un record storico per la Germania, superiore anche a quello cinese. Questa situazione genera alcune osservazioni che non possono certo mettere in dubbio l'eccellenza dell'industria tedesca la cui capacità di innovare, produrre ed esportare andrebbe presa a modello da tutta l'Eurozona.La prima è una critica. Infatti con questi surplus sul Pil (che sono passati da zero nel 2001 a quasi il 9% adesso) la Germania non rispetta dal 2011 il limite massimo previsto dalle regole macroeconomiche della Ue fissato nel 6% del Pil. Ciò non implica procedure sanzionatorie ma implica invece un problema di reputazione che Berlino non dovrebbe trascurare.La seconda è un pericolo. Si tratta della minaccia dell'amministrazione Trump che prefigura un protezionismo generalizzato verso l'Europa e accusa la Germania di fare del dumping valutario con un euro troppo debole. La tesi valutaria di Trump è assurda perché analisi affidabili (tra cui quella recentissima del Centro studi Economia Reale diretto da Mario Baldassarri) dimostrano i danni per tutti di un euro che per troppi anni è andato molto sopra la parità con il dollaro. Inoltre il cambio euro-dollaro non è scelto dalla Germania ma è effetto delle politiche monetarie che sono governate dalla Bce.Valida era ed è invece la tesi di Obama e di tanti altri per cui la Germania doveva aumentare di molto la sua domanda interna con maggiori investimenti infrastrutturali. È vero che Berlino ha aumentato la domanda interna ma è altrettanto vero che si oppone a quegli EuroUnionbond con i quali si farebbe un grande piano di euro-investimenti che ammodernerebbero l'Europa e renderebbero più equilibrata e maggiore la sua crescita.Eurozona e incognite: Italia. L'Italia è, infine, anch'essa un caso eclatante nell'Eurozona per i dualismi tra forze (manifattura e creatività) e debolezze (debito pubblico e Mezzogiorno) che rendono il nostro Paese una vera incognita dove una certezza tuttavia rimane: quella dell'incoerenza nella politica delle riforme e dello sviluppo che avrebbero dovuto invece accelerare dall'avvio dell'euro senza riportarci oggi alle preoccupazioni di una crescita stentata e di uno spread sui bund a 200.

