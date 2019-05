Trump, si dimette il consigliere per la sicurezza nazionale Flynn

Donald Trump con il suo ex consigliere per la sicurezza nazionale, Michael Flynn (Afp)

L’Amministrazione Trump perde il primo pezzo da 90. Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, il generale in pensione Michael Flynn, si è dimesso. Flynn è stato travolto dalle critiche dopo le indiscrezioni su una conversazione con l’ambasciatore russo negli Stati Uniti, tenuta prima dell’insediamento dell’Amministrazione Trump, in cui aveva parlato delle sanzioni a Mosca. Trump ha nominato Joseph Keith Kellogg Jr. ad interim.

La reazione russa

Secca la reazione del presidente della Commissione Esteri del Senato russo, Konstantin Kosaciov: «Anche essere pronti a dialogare con i russi - ha scritto su Facebook - viene percepito dai falchi a Washington come uno psicocrimine (vedi l’immortale George Orwell). Licenziare il consigliere per la sicurezza nazionale per aver contattato l’ambasciatore russo (una normale prassi diplomatica), non è neanche la paranoia, è qualcosa di immisurabilmente peggiore». Simile la risposta del presidente della Commissione Esteri della Duma, Alexiei Pushkov: «Non era Flynn quello preso di mira, ma le relazioni con la Russia», ha dichiarato.

La conferma di Mnuchin in Senato

Il Senato ha confermato la nomina di Steven Mnuchin segretario al Tesoro

secondo l’indicazione del presidente Trump, nonostante le critiche dei democratici per l’ex banchiere ed ex Goldman Sachs. Intanto un giudice federale della Virginia ha emesso un’ingiunzione preliminare che preclude all’Amministrazione Trump di attuare nello Stato il bando sugli ingressi negli Usa per persone provenienti da sette paesi a maggioranza musulmana, aggiungendo così un’altra decisione della magistratura a quelle già espresse e che mettono in discussione la costituzionalità del provvedimento voluto dal presidente. L’Amministrazione, in un primo momento, aveva fatto capire di voler fare ricorso alla Corte suprema, poi invece sembra stia optando per la (ri)scrittura di un nuovo ordine o decreto.

Confermata la visita di Stato in Gran Bretagna

Il governo britannico ha ufficialmente confermato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump effettuerà una visita di Stato nei prossimi mesi in Gran Bretagna, respingendo una petizione, firmata da circa 2 milioni di persone, che chiedeva di 'declassare' la visita. In una risposta scritta, il Foreign Office spiega che «il governo pensa che al presidente degli Stati Uniti debba essere concessa una visita di Stato».

