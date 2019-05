La presidenza del «you cannot»

New York - il segnale è sorprendente ma inequivocabile: dietro il grande rumore, le innumerevoli photo-op con ossequiosi capi d'impresa, le mitragliate di ordini esecutivi per “bonificare” paludi di regole nazionali e internazionali; dietro la fibrillazione dei tweet quotidiani su tutto e tutti e il caos voluto o inevitabile di una presidenza iper-personalizzata; ebbene dietro tutto ciò Donald Trump non ha mantenuto finora alcuna delle sue principali promesse elettorali di cambiamento. È il caso di ripeterlo: neppure una. Mentre ha portato in dono all'America con certezza qualcosa che i più non si aspettavano, né avevano chiesto: una bufera di sconquassi istituzionali che non non si ricordavano dal Watergate.

Un breve riassunto può essere utile: ha provato con la messa al bando dei rifugiati e degli immigrati da paesi islamici ed è stato fermato dalla magistratura per manifesta irregolarità e forse incostituzionalità. Ha lanciato la crociata per smantellare la Dodd Frank nella finanza, ma rimane tutto da vedere dove potrà arrivare in Congresso. Tanto più è impantanato l'impegno a cancellare la riforma sanitaria Obamacare per la quale l'amministrazione fatica a trovare un rimpiazzo, come gli indefiniti disegni di rapidi New Deal di investimenti infrastrutturali combinati con drastici tagli fiscali. Per non citate la riscrittura degli accordi commerciali a partire dal Nafta l, che finora ha portato solo a una violenta lite con il Messico.

Crisi istituzionale senza precedenti

In compenso i risultati davvero ottenuti sono sotto gli occhi di tutti: una crisi istituzionale senza precedenti agli albori di un'amministrazione, nutrita da faide aperte con il potere giudiziario e con l'intelligence, che ormai non si fida neppure di passargli tutte le informazioni. Ancora: un'immagine di instabilità e improvvisazione che minaccia di innervosire alleati e avversari, compreso l'amico Benjamin Netanyahu che mercoledì guardava attonito Trump che inciampava in semi-sconclusionate battute sull'abbandono della pluridecennale strategia dei due stati per due popoli, israeliani e palestinesi, e sugli insediamenti nei territotori occupati. Per non parlare dei “selfie” a cena al suo resort golfistico in Florida pochi gorni or sono, nel fine settimana, dove discuteva tra un piatto e l'altro in pubblico del test missilistico della Corea del Nord.

Una squadra che arranca

Soprattutto l'interrogativo aperto riguarda una squadra che arranca e che non dà segni di progressi nel trovare un equilibrio, anzi. Nelle ultime ore ha perso dopo tre settimane il Consigliere di sicurezza nazionale Michael Flynn travolto da relazioni pericolose con la Russia e dall'aver mentito su di esse (il precedente record negativo per questa delicata posizione era di due anni e mezzo). E poi il preferito per la poltrona di Segretario al Lavoro, Andrew Puzder, squalificato da polemiche su abusi in famiglia e sul lavoro. Nessuno aveva controllato adeguatamente il loro passato, il “vetting” tipico prima delle nomine.

Che il passaggio da una campagna elettorale di successo, per quanto a sorpresa, all'arte di governare fosse difficile per l'inesperienza di Trump era immaginabile e forse previsto. Ma la profondità delle ferite e spaccature inferte oggi al Paese e aperte nei centri nevralgici del potere appare, quella sì, davvero “fenomenale” per usare un aggettivo caro a Trump. Il problema cruciale ora ìè che le prospettive di una normalizzazione auspicata anche da molti repubblicani vengono quotidianamente rinviate e deluse, prigioniere di un circolo ristretto di consiglieri vicinissimi al Presidente che invita accuse di nepotismo e pressapochismo.

Il cerchio magico di Trump

Trump ascolta suo genero Jared Kushner, figura opaca e senza alcuna distinzione neppure in passato. E poi ultrà delle frange della destra radicale, Stephen Bannon e il suo giovane alter ego Stephen Miller, improvvisamente proiettati nel cuore decisionale di Washington. Finora nessuno, davanti alle tensioni, se l'è sentita di accettare la posizione di direttore della Comunicazione della Casa Bianca.

Meno influenti di quanto inizialmente ipotizzato sono parse invece le voci più tradizionali , quella del vicepresidente Mike Pence - tenuto all'oscuro per settimane della crisi su Flynn e delle sue menzogne - o il Segretario di Stato Rex Tillerson e quello alla Difesa James Mattis. Tutto è ancora in rapida evoluzione ma il tempo stringe e gli errori minacciano di accumularsi. Se Barack Obama era stato il presidente del “Yes we can”, Trump avrebbe bisogno di chi gli dica - e presto - No, you cannot. Così non si può.

© Riproduzione riservata