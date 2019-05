Una «Japan Connection» nella fine di Kim Jong Nam

C'e' una “Japan Connection” nella parabola che ha portato alla caduta di Kim Jong Nam, il fratello maggiore - assassinato in Malaysia - del leader nordcoreano Kim Jong Un. E non solo perche' fu il suo arresto a Tokyo nel 2001 a fargli perdere definitivamente il favore del padre Kim Jong Il eliminandolo come potenziale candidato alla successione al vertice del regime (fu beccato all'aeroporto di Narita con passaporto dominicano falso e disse di volersi recare a Tokyo Disneyland).

Kim Jong Nam ha intrattenuto rapporti per sette anni con un giornalista giapponese, che pubblico' articoli e poi un libro su di lui, contenenti critiche al regime e alle sue stesse caratteristiche “dinastiche”. Yoji Gomi, redattore del Tokyo Shimbun e autore del libro “Io e mio padre Kim Jong Il: le confessioni esclusive di Kim Jong Nam” (2012), e' venuto oggi al Foreign Correspondents' Club di Tokyo per parlare dei suoi contatti con il 46enne eliminato con spruzzate di veleno sul volto all'aeroporto di Kuala Lumpur.

“Sono scioccato dalla sua morte e ancora di piu' lo e' mia moglie, che piange in continuazione”, ha detto. Probabilmente la moglie si sente – piu' del giornalista, con la sua corazza professionale – in qualche modo “colpevole”: fu lei a accompagnare il marito a incontrarlo e fu lei a fotografarlo. Cerco' anche di scoraggiare la pubblicazione del libro del consorte. Kim Jong Nam, nell'ultimo contatto e-mail avuto con Gomi nel 2012, aveva chiesto di rinviarne la pubblicazione. Ma il padre Kim Jong Il era morto da poco e la logica giornalistico-editoriale prevalse. Secondo i servizi segreti sudcoreani, un primo tentativo di assassinio avvenne proprio nel 2012. Forse, a questo punto, le date non sono casuali.



Gomi racconta che il primo incontro avvenne per caso all'aeroporto di Pechino nel 2004. Da allora inizio' una serie di contatti durata sette anni, con alcuni incontri in Cina e Macao (specie nel 2011) e un totale di circa 150 email (e sette ore totali di interviste), in parte pubblicate nel libro. “Dopo la pubblicazione di un articolo sul Tokyo Shimbun, c'erano state indicazioni secondo cui dalla Corea del Nord gli era arrivata una ingiunzione a non parlare di politica, ma lui mi disse che intendeva continuare a contattarmi”, afferma Gomi, secondo il quale “anche se aveva fama di playboy e giocatore d'azzardo, in realta' a me e' parso una persona seria, intellettuale, educata e coraggiosa”. In Giappone e' venuto almeno cinque volte “apprezzando, mi disse, il fatto di poter avere momenti conviviali con nordcoreani, sudcoreani e giapponesi. Tutti insieme”. Su quale lavoro facesse, non ha mai risposto chiaramente, “a parte l'accenno che si occupava di investimenti”.



Kim Jong Nam disse al giornalista giapponese di non aver mai incontrato il fratello (per parte di padre) Kim Jong Un. “All'inizio ero un po' scettico su questo punto, ma anche disertori nordcoreani hanno confermato la circostanza”, dice Gomi. Sapeva farsi intendere in varie lingue, con una ottima padronanza del francese e con un giapponese da conversazione. Essendo cresciuto in Svizzera fin da quando aveva 9 anni e avendo passato gran parte della sua vita all'estero, secondo Gomi deve essersi reso conto del “gap” tra le verita' del regime e la realta' fin da quando il padre lo porto', per un certo periodo, a visitare alcuni insediamenti industriali della Corea del Nord (quando ancora non escludeva, evidentemente, di farne il suo successore). “Non stupisce che si sia espresso in favore di una evoluzione del regime sulla falsariga di quanto successo in Cina”, conclude Gomi.

Al di la' della “Japan Connection”, insomma, potrebbe esser stata la sua “China Connection” a risultare determinante per la sua morte: protetto discretamente dai cinesi (ma non quando viaggiava, come gli accadeva spesso, nel Sud-Est asiatico), ammiratore comparativo del sistema-Cina, potrebbe aver impensierito il suo ombroso fratello, al quale potrebbe esser venuto il dubbio atroce che in futuro Pechino, d'intesa con una parte delle elite nordcoreana, avrebbe potuto pensare di metterlo al posto suo. Del resto, il leader non si era fatto scrupoli ad eliminare lo zio Jang Song Thaek (considerato nelle grazie di Pechino).



I media nordcoreani non hanno ancora parlato della sua morte. Anche se si sono appena concluse le solenni celebrazioni per il compleanno (postumo) del padre Kim Jong Il, morto nel 2011 a 69 anni.

