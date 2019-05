Omicidio Kim: tensioni politiche e arresto di un nordcoreano

Tokyo . L'arresto di un cittadino nordcoreano in Malaysia in relazione all'omicidio di Kim Jong Nam e “dissensi” sulla gestione del suo cadavere portano a uno scontro tra i governi di Corea del Nord e Malaysia.

Alla 9.50 di ieri e' stato tratto in arresto un uomo in possesso di un documento di identità a nome di Ri Jong Chol, nato in Corea del Nord il 6 maggio 1970. La notizia e' stata pero' data solo oggi. Potrebbe esser lui l'organizzatore del delitto, portato a termine lunedì' scorso - secondo le risultanze rese note - da due donne all'aeroporto di Kuala Lumpur con spruzzi di veleno sul volto della vittima. Si tratta della quarta persona detenuta dalle autorità malesi per sospetto coinvolgimento nell'assassinio del fratellastro del leader nordcoreano Kim Jong Un.

Gli altri sono una donna con passaporto vietnamita, una con passaporto indonesiano e un uomo che dovrebbe essere il suo compagno. L'indonesiana, Siti Aisyah, secondo alcuni report, sarebbe stata indotta a credere che si trattasse di fare uno scherzo a un uomo in aeroporto, secondo modalità che lei, assieme a un'altra donna, aveva gia' fatto in altre circostanze in cambio di un modesto compenso (convincere uomini a chiudere gli occhi e spruzzarli di acqua). Una gag, insomma. Che le due donne non siano professioniste dei servizi addestrate in Corea del Nord pare evidente: lo ha dichiarato, ad esempio, in una intervista scritta al Mainichi Shimbun, l'ex superspia nordcoreana Kim Hyon-hui (che pose una bomba su un jet sudcoreano nel 1987).

L'unica reazione arrivata dalle autorità nordcoreane ha del clamoroso. Nella serata di venerdi' è stata effettuata una seconda autopsia in quando la prima avrebbe dato risultato non univoci. E l'ambasciatore nordcoreano in Malaysia Kang ha letto una dichiarazione fuori dall'ospedale di Kuala Lumpur dove si stanno completando gli accertamenti, attaccando il governo che lo ospita.

“Respingiamo categoricamente le risultanze dell'autopsia condotta unilateralmente”, ha detto, prima ancora che l'esito sia stato reso noto. Kang ha definito l'episodio un “complotto politico” perpetrato dalla Corea del Sud e da altre forze ostili a Pyongyang. L'ambasciata, insomma, ha cercato con tutte le sue forze di opporsi all'autopsia e di farsi consegnare al più presto il cadavere per una cremazione in Corea del Nord, sostenendo che il deceduto aveva un passaporto diplomatico ed era sotto protezione consolare. Il capo della polizia dello stato di Selangor, Abdul Samah Mat, ha dichiarato che il cadavere non può essere consegnato prima dell'esito dell'autopsia e ventilato che la stessa consegna possa non essere effettuata se non sarà fornito il Dna di un parente della vittima. Kim Jong Nam dovrebbe avere due figli e una figlia (da due donne diverse), ma nessuno si e' fatto vivo.

La vicenda pare a questo punto destinata a peggiorare i rapporti tra Corea del Nord e uno dei pochi Paesi, la Malaysia, con cui intrattiene cordiali relazioni diplomatiche. E il comportamento molto irritato delle autorita' di Pyongyang puo' avvalorare la tesi di chi ritiene scontato che l'assassinio sia stato ordinato dal regime.

