Alta Moda: Yumi Katsura cerca un partner in Italia

TOKYO - La regina dell'alta moda giapponese specializzata in “Bridal Fashion”, Yumi Katsura, ha organizzato a Tokyo una spettacolare evento all'insegna del connubio tra alta moda e opera lirica: la presentazione delle sue collezioni ha coinvolto cantanti lirici “live” sulla scena, tra cui le ospiti d'onore italiane Simona Todaro e Federica Vitali.

Katsura dichiara di amare l'Italia (non a caso e' membro della Camera Nazionale della Moda): in Europa, oltre al negozio di Parigi in Rue Cambon, vorrebbe averne uno nel nostro Paese. “Ma per questo occorre un partner commerciale”, dice. In passato ha presentato i suoi lavori a Milano e a Roma (in “Donna sotto le stelle”).

“Mi piacerebbe presentare anche in Italia la nuova collezione ispirata a Jakuchu, artista del periodo Edo”, afferma la star dei design egli abiti da sposa, riferendosi alla eccezionale collezione gia' presentata a fine gennaio a Parigi.

Una collezione di 24 abiti con motivi del pittore nato 300 anni fa, realizzati anche con la riscoperta di tecniche tradizionali, che e' stata il gran finale - sulle note della marcia trionfale dell'Aida - del “2017 Yumi Katsura Grand Collection with Opera”, suddiviso in otto scene: Monsieur/Real Fashion, Stylish Bride/Cool Feminine, Monsieur/Tradition and Future, Luxury Bride/Hana, Stilish Japan/Traditional Beauty e infine, appunto, la Paris Collection.

I cantanti accompagnavano le sfilate con brani i Verdi, Bizet, Mozart, Puccini, Beethoven. A Simona Todaro, cugina di Pavarotti, e' stato chiesto di cantare - vestita da Turandot sullo sfondo della Citta' Proibita - un pezzo forte del Maestro, il “Nessun Dorma”. Non e' mancata qualche canzone napoletana e una composizione di Massimo Moretti. “Credo sia stata una prima volta in Giappone - afferma il producer Joshua Sasaki - Una sfida inedita anche per i cantanti”. “Una esperienza singolare che non avevo mai fatto e che mi ha emozionato”, afferma la soprano Federica Vitali.

Nata a Tokyo (probabilmente) 85 anni fa, Yumi Katsura ha studiato le tecniche della haute couture a Parigi e ha aperto il suo primo Bridal Salon nel 1964. Dagli anni '80 ha cominciato espandersi negli Usa e in Francia. Dal 1988 esiste un Yumi Katsura Bridal Museum a Kobe. Alcuni suoi wedding dress sono leggendari: uno, decorato con mille perle e sei diamanti, vale quasi 9 milioni di dollari. In Giappone non e' insolito - anzi, prevalente - il noleggio di abiti da sposa di Yumi Katsura. Un noleggio che, comunque, costa molto di più dell'acquisto di un normale abito da sposa.

© Riproduzione riservata