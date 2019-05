Sette latitanti per l’omicidio Kim Jong Nam

Sono sette le persone ricercate dalle autorita' della Malaysia in relazione all'omicidio di lunedi' scorso di Kim Jong Nam, fratellastro del leader nordcoreano Kim Jong Un, in un contesto di peggioramento delle relazioni bilaterali, tanto che Kuala Lumpur ha richiamato il suo ambasciatore a Pyongyang.

In particolare, sono stati resi noti i nomi di quattro nordcoreani che si sarebbero imbarcati per l'Indonesia all'aeroporto di Kuala Lumpur poco dopo l'omicidio e sarebbero tornati a Pyongyang via Dubai e Russia: Hong Song Hac, 34 anni; Ri Ji Hyon, 33; Ri Jae Nam, 57, e O Jong Gil, 55. Sono ricercate altre tre persone, di cui una gia' identificata come nordcoreana. Gia' arrestato Ri Jong Chol, che secondo vari report sarebbe un esperto di chimica. In carcere le due donne (con passaporto vietnamita e indonesiano) che sarebbero state indotte a spruzzare uno spray velenoso sul volto di Kim Jong Nam pensando si trattasse - hanno detto - di uno scherzo televisivo. Agli arresti anche un malese, compagno della donna indonesiana.

Intanto si fanno tesi i rapporti politici tra Malaysia e Corea del Nord. L'ambasciatore nordcoreano e' stato convocato oggi al ministero degli esteri per “dare spiegazioni” sulle accuse lanciate sabato davanti all'ospedale dove e' stata fatta l'autopsia del cadavere: Kang Chol aveva richiesto l'immediata consegna del corpo e annunciato che la Corea del Nord respingera' in anticipo le conclusioni dell'autopsia, accusando Kuala Lumpur di collusione con forze esterne nemiche. Le autorità malesi sono orientate o consegnare il corpo a parenti stretti della vittima se si faranno vivi entro due settimane.

A Seul il presidente facente funzioni e primo ministro Hwang Kyo-ahn ha istruito il governo a cercare collaborazione internazionale per far si' che la Corea del Nord paghi per questo “atto terroristico” e “crimine contro l'umanita'” perpetrato in modo “inumano e imperdonabile” in un luogo pubblico in un Paese terzo.

