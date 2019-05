La portaerei americana Vinson avvia pattugliamenti nei mari del Sud della Cina

Tornano a complicarsi le cose nel Mar cinese del Sud, dove la portaerei americana Carl Vinson ha avviato pattugliamenti insieme al cacciatorpediniere Aegis. Attività ordinaria, per la Marina Usa, ma di fatto questa è la prima manovra attivata nell'era Trump. Gli americani tornano a farsi sentire quindi in un'area estremamente sensibile per tutta l'Asia e in particolare per la Cina che negli ultimi anni ha rafforzato la flotta proprio in vista di una difesa preventiva.

I cinesi non condividono la posizione del segretario alla Difesa Jim Mattis, che facendo visita a Corea del Sud e Giappone, ha detto che la costruzione delle isole artificiali e l'avanzata di Pechino nel mar Cinese meridionale non minacciano l'ordine internazionale.

Per la Cina il pattugliamento è comunque e un atto da monitorare attentamente. La libertà di navigazione e di volo non possono minacciare la sovranità della Cina su quell'area. La sovranità sulle isole è fuori discussione. Da quei mari passano 5 miliardi di dollari di merci al giorno, l'economia cinese è sempre più legata ai Paesi Asean, solo lì è possibile creare un baluardo a difesa di interventi americani. Per il Governo cinese la supremazia su quei mari è fuori discussione, Pechino l'ha inserita al centro di una visione più ampia, ribadita dal presidente Xi Jinping prima al G20, poi direttamente dal podio di Davos 2017. La supremazia va difesa, e non solo dalle rivendicazioni territoriali filippine o vietnamite. Una Marina forte è il presupposto necessario.

