Trump, giro di vite sui clandestini

NEW YORK - L’amministrazione Trump e il suo Dipartimento di Homeland Security hanno fatto scattare le nuove norme contro i clandestini previste dagli ordini esecutivi della Casa Bianca. E le regole adottate dal ministero hanno scatenato gravi polemiche e minacciato di seminare il panico tra milioni di immigrati: prevedono l’espulsione di chi non abbia documenti legali, anche quando ha commesso solo infrazioni minori. E accelerano, fino a renderla immediata, la “deportazione” di chiunque cada nella rete delle autorità.

La svolta, hanno ammonito critici e associazioni per i diritti civili, potrebbe degenerare nella detenzione e l’espulsione di milioni di persone e spingere altri milioni in una clandestinità sempre più precaria e rischiosa. La popolazione degli illegali è stimata in oltre undici milioni negli Stati Uniti, per la metà concentrata in undici stati al confine con il Messico o limitrofi a questi. Già nelle ultime settimane si erano moltiplicati i casi di fughe di immigrati in Canada e le richieste di rifugio in chiesa.

«Non saranno più esenti classi o categorie di immigrati potenzialmente soggetti a espulsione», afferma il testo del Dipartimento di Homeland Security. L’ufficio dell’Ice, l’Immigration and Custom Enforcement, assumerà altri diecimila funzionari e agenti per portare a termine la nuova missione. Grazie a un dormiente programma di cooperazione tra autorità federali e statali, il 287(g), verranno inoltre arruolati sceriffi e polizia locale, anche se non come era parso in un primo momento le truppe statali della guardia nazionale.

Procedure particolarmente celeri per l’espulsione vengono prescritte per chi è nel Paese illegalmente da non più di due anni. Un cambiamento drastico rispetto alle linee guida seguite durante l’amministrazione di Barack Obama, quando simili espulsioni erano limitate a chi si trovava entro cento miglia dal confine ed era nel Paese da non più di due settimane. Priorità viene inoltre data adesso alla deportazione di tutti i clandestini che siano stati trovati colpevoli o accusati di reati, comprese truffe o irregolarità ai danni di agenzie governative - quindi documenti fasulli quali i numeri identificativi di social security necessari a chi cerca lavoro - e il ricorso «abusivo a ogni programma pubblico di assistenza».

Il Dipartimento di Homeland Security ha difeso il suo operato. «Stiamo semplicemente cercando di eseguire quello che il Presidente e il Congresso ci hanno chiesto», ha fatto sapere un funzionario. Per attenuare l’impatto, inoltre, ha detto che «il panico non è necessario nelle comunità», perché «non esistono le risorse per retate di massa». Il Dipartimento ha inoltre stabilito eccezioni all’espulsione per i clandestini arrivati nel Paese da bambini, protetti da un ordine esecutivo voluto da Obama, e per genitori di cittadini statunitensi illegalmente nel Paese.

Trump, nel frattempo, ha anche cercato di correggere il tiro su altre polemiche. Ha denunciato l’antisemitismo, davanti a notizie sul moltiplicarsi di minacce contro gli ebrei. L’ha definito «orribile» e «doloroso» commentando la dissacrazione di 170 tombe in un cimitero ebraico in Missouri. In passato aveva rifiutato di condannarlo apertamente alimentando polemiche sui suoi rapporti con la Alt Right, la destra radicale. L’ultima volta durante la conferenza stampa della scorsa settimana, quando al giornalista di una rivista ebraica aveva risposto vantandosi di essere «il meno antisemita al mondo». E intimando al reporter di sedersi e non fare domande difficili.

