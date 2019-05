Microsoft lancia Skype Lite per l’India

Una versione leggera di Skype e LinkedIn. Un accordo con Flipkart, la piattaforma che ha portato nell’e-commerce 50 milioni di consumatori in 10 anni. E poi uno strumento di formazione e ricerca di posti di lavoro per persone poco qualificate. Sono alcune delle leve su cui punta Microsoft per rafforzare la sua posizione in India e cogliere le opportunità offerte da uno dei Paesi a più sostenuta crescita economica, con 1,3 miliardi di abitanti, il 50% dei quali ha meno di 25 anni. Una torta che fa gola a tutti i giganti dell’information technology, Apple e Amazon in testa.

I programmi di Microsoft in India sono stati annunciati ieri e oggi dall’amministratore delegato Satya Nadella, in viaggio nel Paese, dove è stato ricevuto dal primo ministro Narendra Modi e ha tenuto un discorso al convegno aziendale “Future Decoded” a Mumbai.

Nadella ha quindi annunciato lo sviluppo di Skype Lite, la versione leggera dell’applicazione per le videochiamate e le chat pensata per essere usata in aree

con connettività limitata. L’app “occupa” solo 13 mega di memoria e supporterà sette lingue regionali (gujarati, bengali, hindi, marathi, tamil, telugu e urdu) oltre ai “chatbot”, le chat-robot per l’accesso a servizi online. Consentirà anche di leggere e rispondere agli sms e avrà una funzione per tener traccia della quantità di dati consumata con lo smartphone.

Microsoft ha lanciato per l’India anche Sangam, una piattaforma aperta per la ricerca di lavoro e l’offerta di formazione che unisce le tecnologie cloud della società e quelle di LinkedIn. «Vogliamo estendere LinkedIn - ha spiegato Nadella - alle persone a media e bassa qualificazione e fornire formazione perché tutti possano cogliere opportunità di lavoro». Questo strumento sarà affiancato da «Placements», una piattaforma pensata per aiutare i laureati indiani a trovare opportunità d’impiego in modo «democratico». Anche per LinkedIn, che ha 39 milioni di utenti in India, è prevista una versione leggera.

Martedì, la società ha anche raggiunto un accordo con Flipkart, in base alla quale, l’e-shop adotterà Microsoft Azure come piattaforma pubblica di cloud computing esclusiva. Microsoft batte così la concorrenza degli altri operatori del mercato, come Amazon Web Services e Google Cloud Platform. Amazon, per esempio, ha in programma 5 miliardi di dollari di investimenti in India.

A maggio era stato l’amministratore delegato di Apple, Tim Cook, a intraprendere un viaggio in India per cercare di sciogliere i nodi che ancora impediscono alla società di aprire negozi monomarca nel Subcontinente. Lo scorso mese, il gruppo ha annunciato di essere pronto a realizzare un impianto di produzione di iPhone in India.

