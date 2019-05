Rischi per la sicurezza, il leader anti-Islam Wilders cancella gli eventi elettorali

Geert Wilders, leader islamofobo e anti-euro del Pvv, il Partito per la libertà olandese, ha interrotto le apparizioni pubbliche della campagna elettorale, a tre settimane dal voto. Motivazione: i rischi per la sua sicurezza, dopo l’arresto di un poliziotto che lavorava nell’unità responsabile.

L’uomo, di origini marocchine, era in forza al servizio Dbb, che assicura la protezione della famiglia reale e di Wilders stesso. È sospettato di aver venduto informazioni riservate a un’organizzazione criminale marocchina dedita a ricettazione e riciclaggio. Il capo della polizia, in realtà, ha dichiarato in un’intervista che «per quanto ne sappiamo la sicurezza di Wilders non è mai stata in pericolo», visto che il poliziotto non era una guardia del corpo, ma aveva “solo” informazioni importanti perché incaricato di controllare preventivamente le località in cui il leader politico avrebbe dovuto recarsi. Wilders però ha subito annunciato su Twitter che gli eventi elettorali sono sospesi «finché non sarà fatta piena luce» sulla possibile corruzione all’interno della sua squadra.

Che Wilders sia nel mirino del terrorismo jihadista è ben noto: vive sotto sorveglianza 24 ore su 24, cambiando continuamente residenza, da oltre dieci anni, da quando in pratica è iniziata la sua battaglia politica non solo contro l’integralismo islamico, ma contro una religione considerata di per sé totalitaria e pericolosa per l’Occidente. L’ultimo manifesto elettorale del Pvv punta a bloccare l’immigrazione dai Paesi musulmani, dire stop ai rifugiati, chiudere le moschee e bandire il Corano. Ancora sabato scorso (dopo essere già stato condannato per incitamento all’odio razziale) Wilders ha promesso di cacciare «la feccia marocchina» dall’Olanda.

Resta da capire quanto l’ultima minaccia fosse effettivamente grave. Wilders , peraltro, non appare molto spesso in pubblico e concede rare interviste (oltre a essere l’unico a parlare per il partito). Il Pvv, in testa nei sondaggi dell’ultimo anno, ha perso negli ultimi giorni slancio: rimane favorito ma è tallonato dal partito liberal-conservatore del premier Rutte. Tutti i maggiori partiti hanno escluso inoltre un’alleanza di governo con il Pvv.

