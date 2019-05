Scoppia la grana transgender, non c’è pace nel governo Trump

NEW YORK - Che i bagni (e i diritti) dei transgender potessero diventare un nuovo difficile test per Donald Trump poteva sembrare improbabile. Invece così è stato: per accontentare la sua base più conservatrice e religiosa, la Casa Bianca ha rescisso le linee guide date dall'amministrazione di Barack Obama - e già ferme in tribunale - che chiedevano agli Stati di rispettare l'identità sessuale, non solo il sesso anagrafico nell'uso dei bagni pubblici e soprattutto delle scuole. E si è gettata a piè pari in una riedizione delle grandi guerre culturali e sociali americane che il partito repubblicano aveva indicato di voler superare per concentrarsi sulle sfide economiche. Un conflitto che ha ora anche spaccato la sua nascente amministrazione, contrapponendo l'ultra conservatore segretario alla Giustizia Jeff Sessions al segretario dell'Istruzione Betsy DeVos, che ha lasciato filtrare il proprio forte disagio per la decisione.

Il problema era sorto quando in Carolina del Nord venne approvato un provvedimento che prescriveva l'uso dei servizi igienici sulla base del sesso ufficiale, parte di una piu' ampia legge che rimuoveva protezioni anti-discriminazione nei confronti dei gay. Le polemiche portarono alle presa di posizione di Obama sulla base dell'interpretazione delle norme sui diritti civili. Interpretazione adesso respinta da Trump, che nelle nuove disposizioni passate dal Dipartimento della Giustizia al resto del governo afferma che si tratta di una questione meglio lasciata alle scelte delle località e dei singoli stati.



Lo scontro tra Sessions e DeVos su questa conclusione è stato duro: il New York Times ha rivelato che il ministro dell'Istruzione, in precedenza criticata come incompetente e troppo conservatrice, in questa occasione ha rifiutato inizialmente di sottoscrivere l'iniziativa. La disputa è arrivata fino alla scrivania di Trump, che a quel punto si è schierato con Sessions dopo che quest'ultimo gli ha ricordato come avesse promesso durante la campagna elettorale - dopo non pochi tentennamenti - di correggere la politica di Obama sui transgender.

DeVos, davanti all'ultimatum di acconsentire alla scelta oppure dimettersi, ha lasciato cadere la sua opposizione. Non si è però del tutto rassegnata: ha apertamente ordinato al suo Dipartimento e a tutte le scuole di vigilare e intervenire contro ogni caso di discriminazione e di bullismo, in particolare ai danni di coloro che ha definito come «più vulnerabili».

Per Trump la disputa tra i due ministri è soltanto uno dei sintomi delle tensioni che serpeggiano nel governo. Il nuovo Cosigliere per la Sicurezza nazionale McMaster sta studiando una drastica riorganizzazione della squadra di politica estera, che reintegri permanentemente il capo degli Stati Maggiori delle forze armate e il direttore nazionale dell'intelligence all'interno del National Security Council. E potrebbe invece chiedere che da questo venga escluso lo stratega dell'ultra-destra, e uomo forte di Trump, Steve Bannon.



