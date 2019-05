Trump: «Le mie politiche creeranno milioni di nuovi posti di lavoro»

Creerà milioni di nuovi posti di lavoro. E per buona misura farà anche risparmiare il contribuente americano. Donald Trump ha detto ai chief executive del manufatturiero americano giunti alla sua corte che le sue politiche - senza specificare qu

ali e come - li indurranno a nuove assunzioni di massa e a ricostruire il settore. Non solo: ha aggiunto che saprà convicerli a far risparmiare il contribuente, spingendoli oltre che a produrre in casa a ridurre i costi dei loro contratti governativi.

Il presidente non ha risparmiato un commento esplosivo sulla sua nuova crociata contro gli immigrati illegali, che minaccia espulsioni di massa anche per infrazioni minime. «È un’operazione militare», ha vantato, che deporta «gente molto cattiva». Oltre undici milioni di clandestini vivono e lavorano negli Usa, pagando le tasse e indispensabili a importanti settori dell’economia.

Trump, davanti all’escalation delle tensioni sull’immigrazione, ha aggiunto di sperare in in un buon rapporto con il Messico. «Se no non importa», ha però detto mentre il Segretario di Stato Rex Tillerson e quello della Homeland Security John Kelly sono a Mexico City per una «difficile visita». Il Presidente messicano Enrique Pena Nieto ha fatto sapere che li incontrerà in serata solo se esisteranno le condizioni.

Rivolgendosi apertamente all’amminitratore delegato di Lockheed Martin, Marillyn Hewson, il Presidente è tornato a rivisitare i fasti della sua vittoriosa campagna elettorale in chiave contemporanea. Le ha chiesto a bruciapelo se ritenesse che la rivale da lui scofitta alle urne Hillary Clinton avrebbe mai chiesto e ottenuto risparmi sui costi del programma di nuovi velivoli militari F-35. Trump ha sottolineato che Hewson, dopo pressioni esercitate personalmente, ha oggi in corso un riesame del programma commissionato a Lockheed con l'obiettivo di ridurne i costi. Il presidente Usa, che ha incontrato oggi decine di Ceos dell'industria, ha ormai fatto un'abitudine sia dell'amarcord delle urne che della virilità delle sue richieste a singole aziende. Un atteggiamento che fa discutere: i critici evidenziano come queste pressioni rischino di corrompere la cultura aziendale, diventando una sorta di tangenti politiche imposte al business. La loro efficacia è inoltre dubbia: gran parte dei nuovi investimenti finora rivendicato da Trump non sono nuovi ma erano gia' in programma. Mentre il vantato salvataggio di singoli impianti minaccia di essere una vittoria di Pirro, con gran parte delle imprese che ha ad oggi confermato esistenti piani di trasferimento di attivita' all'estero.

