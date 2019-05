Brexit: Italia e Germania sposano la linea dura di Barnier. Bundesbank avverte le banche inglesi

Italia e Germania sostengono la linea dura della Commissione europea nei negoziati con il Regno Unito su Brexit. La posizione negoziale del commissario responsabile sul dossier Michel Barnier è questa: nessuna trattativa su eventuali accordi commerciali fino a quando il governo britannico non darà garanzie sul pagamento di un conto salato di 60 miliardi di euro per l’uscita dall’Unione Europea.



Un conto da 60 miliardi

«Negoziati paralleli - ha detto al Financial Times il ministro degli Affari europei Sandro Gozi - potrebbero essere interessanti per Londra ma credo che in fondo siano una cattiva idea anche per il Regno Unito. Dovremo decidere insieme a 27 ma credo sia difficile avere due processi paralleli». Mentre la Francia non è disposta a cedere sul conto da 60 miliardi, l’approccio del governo spagnolo è meno duro e incline a non voler punire Londra in maniera eccessiva. Le posizioni dei governi tuttavia non sono ancora ufficiali.

«Concordiamo con la linea della Commissione - osserva un funzionario tedesco - Ogni accordo sull’articolo 50 (quello che fissa le procedure per l’uscita di un Paese dalla Ue, ndr) dovrà includere garanzie da parte di Londra che onorerà gli impegni finanziari assunti con gli altri Stati membri». Jean Claude-Juncker, presidente della Commissione, ha ribadito giovedì dovrà sottoporsi a oneri finanziari. «Questo sarà uno dei primi primi punti del negoziato», ha detto. Juncker ha incontrato Angela Merkel mercoledì sera.

La cancelliera tedesca non vuole punire la Gran Bretagna ed è ben consapevole del peso dei rapporti economici tra i due Paesi, ma la sua priorità e tenere uniti i 27 Paesi della Ue e soprattutto dissuadere altri governi dall’imitazione di Londra.

Bundesbank avverte le banche britanniche

Intanto, a conferma dell’approccio combattivo della controparte europea, Andreas Dombret, membro della Bundesbank responsabile per la supervisione bancaria, ha avvertito le banche britanniche che intendono operare nella Ue dopo Brexit: «Non accetteremo - ha detto - gusci vuoti o buche delle lettere nelle quali le attività continuano a essere portate avanti a Londra». Secondo le regole europee, le banche dotate di licenza in uno degli Stati membri possono automaticamente operare anche negli altri - il cosiddetto «passaporto Ue» -ma non è detto che le banche britanniche mantengano questo accesso quando Londra sarà uscita dalla Ue.

