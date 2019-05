Muro contro Muro. Tra Usa e Messico un vertice in salita

Muro contro Muro. Tra Stati Uniti e Messico non è andata tanto bene; nel primo giorno di questo vertice bilaterale, l'incontro tra il Segretario di Stato Rex Tillerson e il suo omologo messicano Luis Videgaray si è svolto all'insegna della prudenza e della tacita intesa di contenere le divergenze. «Sarà importante verificare i fatti». E' questa la frase consegnata alla stampa da Videgaray alla fine della prima giornata di lavori. Tuttavia le questioni aperte sono molte e, senza dubbio, spinose. «Il cammino sarà lungo e difficile», ha dichiarato Videgaray. Oggi sarà il giorno clou degli incontri a Città del Messico.

Commercio, immigrazione, armi, droga, cooperazione. I temi sono questi, ciascuno foriero di grandi conseguenze economiche, che verranno affrontati nelle prossime ore.

La prima giornata di incontri si può riassumere in una alternanza di dichiarazioni diplomatiche. Dopo le esternazioni di Donald Trump a proposito dei migranti e degli immigrati messicani negli Stati Uniti, John Kelly, ministro per la Sicurezza Interna, ha abbassato i toni, assicurando che non ci saranno “espulsioni di massa” e che gli Stati Uniti non utilizzeranno le forze armate per rafforzare le politiche migratorie.

Il ministro degli Esteri messicano Videgaray ha sottolineato che sono stati fatti «passi importanti nella direzione giusta» sulla questione migrazioni: «Abbiamo espresso la nostra preoccupazione riguardo ai diritti umani dei messicani che si trovano negli Usa, e su questa questione abbiamo registrato una profonda coincidenza con i nostri interlocutori», ha assicurato Videgaray. E Tillerson, da parte sua, ha garantito “il rispetto della dignità e dei diritti” delle persone.

Il capo della diplomazia messicana ha inoltre avvertito che «qualsiasi decisione di un governo che abbia conseguenze per un altro Paese deve essere il risultato del dialogo» e dunque non una mossa “unilaterale”.

Ma al di là della litania di dichiarazioni, tra i due Paesi vi sono tensioni tutt'altro che sopite. L'allungamento del Muro è il capitolo che, in termini simbolici, pesa di più. L'economia messicana intanto perde colpi, prima ancora che gli investimenti degli Stati Uniti vengano ritirati: il tasso di crescita del Pil, nel 2017, sarà dell'1,5%, in rallentamento rispetto all'1,6% del 2016.

Trump is the news. The news is Trump. Questo è un titolo del New York Times di oggi.

Ma i messicani sanno bene che gli interessi americani nel Messico sono rilevanti. La partita è appena cominciata.

