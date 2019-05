Messico minaccia dazi su prodotti Usa

Un Messico per nulla intimidito indurisce la sua opposizione alle politiche del presidente Trump e annuncia che potrebbe rispondere con la stessa moneta alle minacce della Casa Bianca di costruire il Muro al confine prima del previsto coi soldi ricavati da dazi su prodotti messicani.

Il Messico potrebbe infatti imporre dazi su determinati prodotti Usa per compensare le perdite derivanti dai costi di questo ormai simbolico Muro al confine.



Lo annuncia il ministero degli esteri Luis Videgaray che giovedì ha accolto il segretario di Stato Rex Tillerson. Se il Messico attuasse questo proposito, i più penalizzati sarebbero gli Stati meridionali che puntano sul vicino a sud per esportare i loro prodotti. Stati che in alcuni casi hanno votato Trump.

In un’intervista radio, Videgay, reduce dall’incontro con Tillerson, dice: «Senza dubbio, questa responsabilità resta in piedi, con possiamo rimanere con le mani in mano, il governo messicano potrebbe dover rispondere».



Dichiarazioni come queste o come quella del ministro dell’Interno Angel Osorio Chong, che ha minimizzato il potenziale impatto sulla sicurezza causa il ritiro degli aiuti americani, confermano la linea dura di Città del Messico inaugurata dal Presidente Enrique Pena Nieto che il mese scorso ha cancellato l’incontro con Trump per discutere sul muro.

Da quando Trump ha aperto le ostilità, il peso messicano si è indebolito e molte aziende temono non arrivino più investimenti dall’estero, il presidente americano ha infine minacciato di deportare un terzo dei messicani ora negli Usa. Davanti a tutto questo Pena Nieto è stato accusato in patria di essere troppo accomodante con Trump.

In questo momento i ministri messicani parlano due lingue: con i ministri di Trump, ovvero Tillerson e Kelly, smussano gli angoli. In patria usano le stesse parole di Trump per placare l’opinione pubblica e non apparire sottomessi forte del fatto che il Messico è pur sempre la seconda economia dell’America Latina.

