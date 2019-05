«Usa non faranno mai guerre commerciali»

Gli Stati Uniti «non faranno nessuna guerra commerciale», lo assicura il segretario al Tesoro, Steve Mnuchin, in un'intervista a 'Sunday Morning

Futures' del canale Fox News. «Il presidente Trump, aggiunge, crede nel commercio libero ma corretto». Le parole del ministro dell’economia dimostrano se ve ne fosse bisogno che l’attuale amministrazione americana ha due anime, parla due lingue, si muove su due binari, uno più moderato e l’altro più movimentista. Come se metà dei ministri del presidente dovesse smussare gli angoli dopo che Trump passa con le sue focose uscite, Tocca al ministro del Tesoro come al capo della diplomazia Tillerson, come anche al segretario Mattis a colloquio con i colleghi Nato in Europa, ammorbidire i toni e in definitiva tranquillizzare il mondo.

Tranquillizza anche gli americani meno abbienti in verità. Nella stessa intervista Mnuchin dice che il nuovo budget non toccherà programmi assistenziali come Social Security e Medicare e invece si focalizzerà su obiettivi di crescita a lungo termine da realizzaare soprattutto con il taglio delle tasse. Nei giorni scorsi ha ipotizzato una crescita del 3% e ha annunciato una riforma fiscale entro agosto.

