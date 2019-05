Offensiva storica su armi, commercio e burocrazia

Ci sarà anche l’annuncio dello “smantellamento” dell’apparato amministrativo dello Stato? Questa notte Donald Trump, a un mese dall’avvio del suo mandato, farà storia parlando al Congresso, riunito in sessione plenaria, per la prima volta.Trump cercherà di scuotere, di sorprendere, come ha fatto durante il discorso per l’inaugurazione.

È in questo contesto che si parla molto dello “smantellamento amministrativo”. Il ridimensionamento dell’apparato statale, della burocrazia fa parte del bagaglio culturale di Stephen Bannon il consigliere più ascoltato da Trump. E secondo lui nei decenni si è formata una classe di burocrati che priva gli americani dei loro diritti democratici in quanto esercita un potere autonomo in funzione delle esigenze delle grandi burocrazie capitalistiche, delle grandi multinazionali e le grandi banche. Bannon ha descritto recentemente le sue idee aggressive per “deconstruct” lo stato amministrativo. E sappiamo che Trump, abituato a semplificare, è attirato da questa teoria che potrebbe portare allo sconquasso il sistema amministrativo americano che pure funziona in modo più efficiente della maggioranza delle altre burocrazie mondiali. E se Trump non dovesse fare annunci specifici in materia di spesa amministrativa (domani sarà presentato il bilancio 2018) sappiamo che presto o tardi cercherà di muoversi in quella direzione, sempre nel rispetto delle promesse elettorali.

Per il resto, a parte le conferme che avremo sul muro, sull’immigrazione, sui decreti contro sette Paesi, ci sono due iniziative che Trump dovrebbe annunciare. La prima è l’aumento di 54 miliardi di dollari in spese per la difesa (quasi un 10%), la seconda riguarderà la promessa di “fair trade” di commercio “equo” con l’obiettivo di aggirare le regole della Wto. Non c’è dubbio che i repubblicani in Congresso approveranno le richieste di spesa di Trump, potranno esserci leggere differenze, ma la direzione sarà quella di un forte aumento delle spese militari. Questo si traduce in una percentuale fra il 3,7 e il 3,9% del Pil, cosa che rafforzerà l’insistente richiesta agli alleati della Nato di aumentare le quote al minimo del 2% concordato al vertice in Galles del 2014. L’Italia, ad esempio, è ora a circa l’1% del Pil.

Le spese militari americane inoltre non sono soltanto in materia strettamente bellica, si investe in telecomunicazioni, in logistica per trasporti soprattutto nel settore privato, in addestramento, cosa che potrebbe aiutare la sostenibilità della crescita. L’altra sorpresa in divenire è il commercio. È possibile che Trump incontri qualche resistenza nella base più tradizionale del partito, anche se molti tra i conservatori sembrano pronti a moderare le idee sul libero mercato a vantaggio di un nazionalismo economico. Di nuovo, non è detto che Trump parta all’attacco annunciando che aggirerà le regole della Wto ma da quel che risulta a Washington l’ipotesi di imporre tariffe unilaterali (ad esempio contro la Cina) approfittando di errori nella rete di regole della Wto è ormai in una fase esplorativa avanzata. L’ufficio del rappresentate del Commercio starebbe verificando tutte le regole della Wto per trovare il modo di aggirarle. La posizione di Trump è che gli altri approfittano degli Stati Uniti e vuole riequilibrare le regole del gioco. Giustissimo, ma che lo faccia sfruttando i meccanismi di una organizzazione che gli Usa hanno costruito a fatica, a coronamento degli obiettivi di governance multilaterale non tornerà, a parte brevi singulti elettorali, a vantaggio dell’America. Anche perché gli altri, presto potranno fare esattamente lo stesso.

