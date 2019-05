Tokyo: approvato un budget statale record. Ma il premier Abe è sotto tiro per uno scandalo

Tokyo - La Camera bassa giapponese ha approvato un budget statale di previsione record da 97.450 miliardi di yen (circa 870 miliardi di dollari) per l'anno fiscale 2017, in un momento in cui il premier Shinzo Abe è sotto pressione da parte delle opposizioni per uno scandalo che lo sfiora.



Il bilancio per l'annata che inizia il primo aprile è da record in particolare sia per le spese per la sicurezza sociale in una società che sta invecchiando rapidamente (32.740 miliardi di yen) sia per gli stanziamenti per la Difesa (5.130 miliardi di yen). Gli introiti fiscali stimati ammonteranno solo a 57.710 miliardi di yen (+0,2%), ma si prevede una emissione annuale di debito in lieve ribasso a 34.370 miliardi di yen (-62,2 miliardi di yen).

Intanto oggi il premier Abe è apparso sulla difensiva rispondendo in Parlamento a domande sul caso riguardante un operatore scolastico, la fondazione privata Moritomo Gakuen, che promuove un tipo di educazione nazionalista e ha acquistato dallo Stato un lotto di terreno per costruire una scuola elementare a un prezzo che ammonterebbe solo al 14% del valore di mercato. Il caso è esploso settimana scorsa e ha portato venerdi' scorso la moglie del premier, Akie Abe, a ritirarsi dal ruolo di sovrintendente onoraria, mentre un suo messaggio di supporto allo stile educativo dell'istituto è stato rimosso dal sito web.

Oggi Abe ha dovuto prendere le distanze dall'istituzione, dopo che è stato pubblicizzato sul Web un episodio che riguarda il Tsukamoto Kindergarten gestito da Moritomo Gakuen: si vedono bambini in età prescolare che, nel corso di un evento sportivo, inneggiano allo stesso Abe, alla nuova legislazione sulla Difesa promossa dal premier e alle rivendicazioni territoriali del Giappone con i Paesi vicini. Abe ha definito “inappropriato” che in un asilo si inneggi al suo nome. Ha ribadito di non aver avuto nulla a che fare con la vendita sottocosto del terreno per la nuova scuola elementare che dovrebbe iniziare presto ad operare in un quartiere di Osaka vicino a quello dove si trova l'asilo. Un asilo dove ai bambini viene fatto memorizzare il nazionalista “Rescritto Imperiale sull'educazione” del 1890. E che ha suscitato polemiche per aver distribuito materiale informativo considerato offensivo per coreani e cinesi. L'opposizione non sembra intenzionata a mollare su un caso che come minimo rischia di far diminuire l'ancora alta popolarità del premier.

