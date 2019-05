Trump e i mercati, guadagni galeotti con i prison bond

NEW YORK - I “bond”, in questo caso, non sono le cauzioni rese famose dai film polizieschi di Clint Eastwood o Charles Bronson e che consentono a chi è stato arrestato di uscire di cella. Sono, piuttosto, vere e proprie obbligazioni che le autorità municipali americane emettono per finanziare le loro prigioni. Un segmento dei mercati che negli ultimi anni era scivolato in depressione se non in default per la costruzione di galere in eccesso in numerosi stati, anzitutto Texas e Arizona, nonostante tassi di carcerazione sempre record nel Paese. Ebbene, questo segmento è improvvisamente diventato uno dei più caldi dell'era di Donald Trump e delle sue crociate contro gli immigrati clandestini e per legge e ordine.



Uno dei primi angoli del mercato dove la promessa di rilanciare l'economia del Paese ha avuto ripercussioni davvero concrete: un recente decreto dell'amministrazione - e in particolare del Dipartimento di Homeland Security - ha mobilitato tutte le risorse necessarie per espandere strutture di detenzione lungo il confine con il Messico. E si è automaticamente tradotto in un inatteso boom, con la riapertura di centri spesso anche semi-abbandonati e con i cosiddetti “prison bonds” che vanno a ruba tra gli investitori.



Alcuni esempi, cortesia del Wall Street Journal, valgono più di tante parole: chi soltanto lo scorso dicembre avesse versato 7.650 dollari per comprare a prezzo stracciato titoli dal valore nominale di centomila dollari emessi dalla contea di Willacy in Texas per le proprie carceri, oggi potrebbe rivenderli intascando un profitto di ben 60.000 dollari. Altre due strutture texane - Jones e Maverick che assieme a Willacy vantano 140 milioni di dollari in bond - appaiono in situazioni simili: nel caso di Jones i titoli del debito nei giorni scorsi sono risaliti a 60 centesimi per dollaro dai 12 centesimi di fine 2016, soltanto poco meno del balzo da 8 a 65 centesimi per dollaro messo a segno da Willacy. Maverick è tuttora in attesa di un paragonabile balzo.



Il mercato dei prison bond è relativamente piccolo: sono in circolazione, emessi da 28 località, circa 1,1 miliardi di dollari di queste obbligazioni, spesso considerati titoli spazzatura, vale a dire ad alto rischio e alto rendimento. L'intera piazza dei bond municipali vale al contrario 3.800 miliardi di dollari. Ma l'improvviso interesse di investitori e compratori per le prigioni americane, comprese quelle rimaste a lungo deserte, potrebbe riaprire i cancelli a guadagni galeotti.

