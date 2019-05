Juncker, ecco i cinque scenari, compresa la Ue a più velocità

BRUXELLES. A tre settimane da un vertice tutto dedicato al sessantesimo anniversario dell’Unione, la Commissione europea ha presentato oggi qui a Bruxelles un Libro Bianco sul futuro della costruzione comunitaria a 27, dopo l’annunciata uscita del Regno Unito. Confermando le informazioni della vigilia, il documento illustra cinque scenari sul futuro dell’Unione da qui al 2025. L’obiettivo è di alimentare il dibattito tra i paesi membri, per giungere a una decisione sul percorso da seguire in dicembre.

«Possiamo essere orgogliosi di quanto abbiamo realizzato – ha spiegato in un comunicato il presidente dell’esecutivo comunitario Jean-Claude Juncker – i nostri giorni peggiori del 2017 saranno in ogni caso di gran lunga migliori rispetto a uno qualsiasi dei giorni che i nostri antenati hanno trascorso sul campo di battaglia. Con il sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma è giunto il momento per una Europa unita a 27 di definire una visione per il futuro».

Le cinque opzioni, che tratteggiano l’Unione da qui al 2025, sono le seguenti: lo status quo, con progressi ai margini, come avviene attualmente; una rifocalizzazione dell’Europa sul solo mercato unico; una Europa delle cooperazioni rafforzate e dei cerchi concentrici per chi vuole avanzare più rapidamente verso una maggiore integrazione; una Unione che si concentra solamente su alcuni ambiti per essere più efficiente; e infine uno scenario di integrazione politica spinta a 27.

Il documento pubblicato oggi non vuole essere prescritivo, né operativo. Traccia cinque possibili percorsi che saranno dibattuti nei prossimi mesi, fino a dicembre quando il Consiglio europeo dovrebbe scegliere lo scenario da seguire. Nessuno dei cinque percorsi richiede una riforma dei Trattati. Tutti riguardano l’Europa a 27; non l’Europa a 19. Da qui a dicembre, Bruxelles pubblicherà una serie di relazioni su temi specifici – dalla difesa comune alle risorse proprie – per integrare la discussione.

Per ogni scenario, la Commissione europea elenca i pro e i contro. Il Libro Bianco non scende nei dettagli, e non è neppure un seguito al Rapporto dei cinque presidenti pubblicato nel 2015, tutto dedicato alla zona euro. In questo senso, il documento della Commissione non tocca gli argomenti che stanno più a cuore ai paesi dell’unione monetaria: la mutualizzazione dei debiti pubblici, l’unione bancaria o la capacità di bilancio della zona euro.

I cinque scenari non si escludono a vicenda, possono in altre parole integrarsi a vicenda. «Non abbiamo voluto offrire una sola visione per non essere accusati di essere prescrittivi – ha spiegato un funzionario comunitario - vogliamo alimentare il dibattito tra i Ventisette».

È probabile che la Commissione si sia voluta diplomatica in un difficile anno elettorale in alcuni paesi chiave e che una scelta tra le diverse opzioni sarebbe stata difficile anche al proprio interno.

Ufficialmente, Bruxelles non ha espresso preferenze sulle cinque opzioni, anche se il presidente Juncker, parlando la settimana scorsa a Lovanio, ha fatto capire di apprezzare l’ipotesi di una Europa a cerchi concentrici. Agli occhi dell’ex premier lussemburghese, gli altri percorsi sono troppo timidi, se non addirittura pericolosi in una fase in cui l’Unione è sospesa tra integrazione e disintegrazione. Lo scenario dell’integrazione politica, invece, appare attualmente irrealizzabile.



