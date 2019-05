Fillon attacca i giudici e non si ritira

PARIGI - Non mi ritirer, andr fino in fondo, con una determinazione raddoppiata, perch solo il popolo ha il diritto di decidere.Franois Fillon, il candidato della destra alle presidenziali francesi di fine aprile, ha concluso con queste parole una breve dichiarazione (davanti alla stampa, al suo quartier generale) al termine di una mattinata ad alta tensione.



Iniziata poco dopo le otto, quando uno stringato comunicato ha annunciato la cancellazione della visita di Fillon al Salone dell'agricoltura di Parigi, un appuntamento classico e imprescindibile per tutti i partecipanti alla corsa all'Eliseo. Un comunicato che ha colto di sorpresa persino l'entourage di Fillon, che lo aspettava alla Porte de Versailles.



Un'ora dopo arrivata la convocazione della stampa per mezzogiorno, in vista di una dichiarazione formale e solenne del candidato. Subito hanno iniziato a circolare le voci di un ritiro, a fronte di una campagna resa sempre pi difficile dall'inchiesta sul presunto lavoro fittizio, in qualit di suoi assistenti parlamentari, della moglie Penelope (che in 12 anni ha incassato circa 830mila euro e forse non ne sapeva nulla) e di due figli, ancora studenti (per 84mila euro).



Invece Fillon – dopo un lungo vertice di crisi con i dirigenti del partito Les Rpublicains e i suoi avvocati, dopo due telefonate con l'ex premier Alain Jupp e l'ex presidente Nicolas Sarkozy – ha deciso appunto di andare avanti. Con un appello al “popolo francese” e alla sacralit del “suffragio universale” e un nuovo, durissimo attacco ai magistrati della Procura finanziaria, che l'hanno convocato per il 15 marzo (due giorni prima della data limite per la presentazione delle candidature) per contestargli una serie di reati (tra cui l'uso indebito di fondi pubblici) e comunicargli l'iscrizione nel registro degli indagati.

“Questa inchiesta, cos gestita, un tentativo di omicidio politico. Non solo nei miei confronti ma del nostro partito, della destra, e dell’elezione presidenziale” Franois Fillon, candidato dei Repubblicani alle presidenziali francesi





Andr alla convocazione – ha detto Fillon – perch rispetto le istituzioni. Anche se in questa vicenda non sono certo stato trattato come un cittadino qualsiasi. Vengo indagato sulla base di un rapporto di polizia solo accusatorio, senza ulteriori indagini o audizioni. In presenza di una continua fuga di notizie e ignorando regolarmente le spiegazioni della difesa. Voglio dire chiaramente che la scelta della data della convocazione ha il palese obiettivo di colpire la campagna. E che questa inchiesta, cos gestita, un tentativo di omicidio politico. Non solo nei miei confronti ma del nostro partito, della destra, e dell'elezione presidenziale. Ho fatto degli errori, certo, ma sono innocente e lo dimostrer. Quanto all'appuntamento che abbiamo di fronte vi dico che io resister, noi resisteremo e vi invito a resistere, tutti quanti.

Ma certo l'ombra delle irregolarit continuer a pesare sulla campagna di Fillon, che secondo i sondaggi ormai in terza posizione, dietro a Marine Le Pen e all'ex ministro dell'Economia Emmanuel Macron.

