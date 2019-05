Se Trump ritira i suoi artigli affilati

Sarà stata la solennità del Congresso riunito in seduta plenaria, ma l’altra sera Donald Trump ha sorpreso di nuovo il mondo intero: posso comportarmi da statista, ci ha detto, ritirando i suoi artigli affilati. In effetti il presidente è apparso riflessivo, non emotivo o reattivo come al solito. Di più: dal muro, al commercio, al terrorismo islamico ha ridetto le stesse cose che ha detto mille volte in passato, ma è bastato il tono pacato, collaborativo a cambiare di colpo la prospettiva. E sappiamo quanto il tono sia importante.

La domanda è ovvia: è stato solo un calcolo? Si è trattato di un ennesimo patologico passaggio camaleontico? O di un cambiamento di rotta reale? Lo sapremo nelle prossime settimane, anzi forse già nei prossimi giorni. Ma intanto accontentiamoci, perché la novità non è cosa da poco. La “notizia” ha entusiasmato Washington. La Capitale si aspettava un discorso “trumpiano tradizionale” di confronto. Ricordate le graffiate del discorso inaugurale? Nulla di tutto questo: «Parliamoci, nell’interesse del Paese», diceva il presidente.

Meglio ancora per i mercati: dopo un rally che dura da gennaio, il Dow Jones ha tradotto la novità di un presidente collaborativo in un aumento dell’1,48%. E siamo sopra quota 21mila. Ma la notizia è per l’America: lo abbiamo sempre detto, questo Paese, il punto di riferimento per gli equilibri multilaterali non può permettersi alla Casa Bianca un “Commander in Chief” umorale, rancoroso, contrarian, polemico e vulnerabile alla prima battuta ostile. Ma ieri Trump sembrava dire agli americani di essere cambiato.

E gli americani lo hanno compensato: per il 78% si è trattato di un ottimo discorso. Un altro 74% ha detto che ha dato una spinta all’ottimismo. Persino la Cnn o il New York Times hanno detto che il discorso non era male.

La questione è un’altra: si è trattato di un calcolo o uno slancio politico ispirato e nuovo? Serviranno davvero le interminabili lusinghe generali, alle quali Trump è particolarmente sensibile, a non fargli fare marcia indietro alla prima occasione? Serviranno a mettere in difficoltà l’anima nera della Casa Bianca, Stephen Bannon, che appena l’altra settimana aveva incoraggiato il presidente a definire i media come «nemici del popolo»?

Non credo. Trump è Trump: seguendo sua tecnica ieri ha sorpreso. I teorici della politica si stanno sbizzarendo per cercare di capire la filosofia istintiva di questo personaggio dai capelli arancioni e il grilletto facile su Twitter, capace di vincere la nomination repubblicana, distruggere la fortezza politica di Hillary Clinton e dominare la scena da presidente. La costante è sempre stata quella: l’effetto sorpresa. Per Trump ha un moltiplicatore incalcolabile. Gli consente di dominare le prime pagine e le aperture dei telegiornali. Nel manuale di Bannon, il suo consigliere “cattivo”, lo scandalo degli epiteti del suo capo, delle sue battute, della sua aggressività porta solo cose buone. Le tesi di Bannon sono radicali: l’America è già cambiata, già passata al nazionalismo, alla propensione al l’solazionismo, al rigetto per le immigrazioni buoniste e selvagge. Trump l’ha capito. I media e i politici mainstream no. Vivono trincerati in un passato che non esiste già più.

Questo per dire che sarebbe bello pensare a un Trump davvero cambiato. Pensare che abbia cambiato per sempre direzione. Che possa aver capito quanto sia nel suo interesse mettere Bannon and Company da parte e dare spazio a professionisti come il generale McMaster, capo del Consiglio per la Sicurezza Nazionale.

La storia di questo mese di presidenza, ma anche delle primarie e delle elezioni ci dice che un passaggio permanente di Trump nel club degli statisti sarà difficile. Da pessimisti dovremmo pensare che quel discorso amichevole sia stato orchestrato da quel diavolo di Bannon in nome della “sopresa permanente”. Da ottimisti dovremmo accontentarci del fatto che un cambiamento di tono ci sia gia' stato. Che Trump sia cambiato o possa cambiare davvero. Di certo Washington, i mercati, gli americani illuminati, ma anche tutti nel mondo glielo hanno detto con chiarezza: ti preferiamo aperto. Soprattutto ti preferiamo statista.Uno statista.

