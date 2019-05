Pedaggi per soli stranieri, la Germania ci riprova. Ancora lontano il Telepass europeo

La Germania non rinuncia a imporre ai soli stranieri il pedaggio che istituirà sulle proprie autostrade anche per le autovetture: l’altro ieri, alcuni eurodeputati tedeschi hanno tentato un blitz per portare allo stop definitivo la procedura d’infrazione aperta dalla Commissione Ue per discriminazione ai danni degli stranieri e finora solo sospesa. Il blitz è fallito, ma la prospettiva delle elezioni del prossimo autunno in Germania fa pensare che verranno fatti altri tentativi, visto che la gratuità delle autostrade (insieme con l’assenza di limiti di velocità generali) è sacra per i tedeschi, per cui è un ottimo argomento elettorale. E il peso che il Paese ha in Europa fa pensare che, fino alla fine, non tutti i blitz potrebbero essere fatti fallire dalle istituzioni comunitarie.

La vicenda si è aperta due anni fa, quando la Germania ha presentato un progetto per imporre una “vignette” anche alle autovetture per il transito sulle proprie autostrade, limitandola ai soli mezzi immatricolati all’estero. Una discriminazione che va contro vari princìpi stabiliti dai trattati Ue e soprattutto quello del divieto di discriminazione in base alla nazionalità (ci sono anche la libertà di circolazione di merci e persone, il «pay per use» e il «chi inquina paga»). Il governo tedesco aveva allora corretto il tiro, ma solo formalmente: il pedaggio sarebbe stato esteso a tutti, ma il suo costo sarebbe poi stato rimborsato ai tedeschi detraendolo dalle tasse. Di qui l’apertura di una procedura d’infrazione, attualmente sospesa in virtù di un accordo firmato lo scorso dicembre dalla commissaria europea ai Trasporti, Violeta Bulc, e il ministro tedesco Alexander Dobrindt.

Il blitz europarlamentare dell’altro ieri consisteva in emendamenti presentati dai deputati tedeschi in commissione Trasporti per eliminare da una mozione di risoluzione il giudizio che l’accordo di dicembre aveva ancora elementi contrari ai princìpi dei Trattati e in particolare quello di non discriminazione su base nazionale. La rappresentanza tedesca ha votato compatta, ma altrettanto compatte sono state quelle dei Paesi confinanti o comunque interessati ai transiti in Germania (tra cui l’Italia).

Dunque, non c’erano i numeri. Così la mozione è passata con le bacchettate alla Germania e in questa versione verrà approvata definitivamente il mese prossimo dalla sessione plenaria del Parlamento europeo.

Resta però il dato politico di fondo, che fa temere per il futuro. Lo sintetizza un eurodeputato italiano della commissione Trasporti, Massimiliano Salini: «La Germania utilizza l’Ue a proprio piacimento. Contemporaneamente al blitz sui pedaggi, nella commissione di inchiesta sul dieselgate è riuscita ad ottenere di non essere citata tra i Paesi che più hanno ostacolato l’applicazione delle norme europee sulle emissioni inquinanti dei veicoli. Così si fa pagare a tutta l’industria europea i problemi generati dal dieselgate tedesco».

Alla luce di questo dato politico, si può pensare che la vicenda dei pedaggi non sia finita qui.

Sembra invece ancora chiusa un’altra partita che la mozione sui pedaggi teoricamente riapre: quella del telepass europeo. Il testo approvato invita la Commissione Ue a rivedere la normativa in materia di Eurovignette e ribadisce la necessità di armonizzare il settore tramite l’Eets (European electronic toll service), che darebbe la possibilità di pagare i pedaggi in tutta l’Unione con un solo sistema. «Ma - dice Salini - non c’è sufficiente convergenza per realizzare questo ambizioso obiettivo».

Così occorre accontentarsi delle iniziative parziali già in corso, limitate ai mezzi pesanti. Come quella dell’italiana Telepass, i cui apparecchi ad oggi possono essere utilizzati anche in Francia, Belgio, Spagna, Portogallo. T-Systems International, Daimler e Dkw Euro Service hanno annunciato per il 2018 un servizio analogo in Belgio, Germania, Francia, Austria e Polonia, con un’estensione rapida a Italia, Portogallo, Spagna e Ungheria.

