Uber «aggira da anni i controlli delle autorità con Greyball». Anche in Italia

Non finiscono mai le polemiche attorno a Uber. La società californiana, potentissima ex startup diventata unicorno valutato 70 miliardi di dollari nonostante un bilancio in profondo rosso, sarebbe in grado di aggirare i controlli nelle città dove il servizio è vietato o sottoposto a restrizioni. Lo ha scritto il New York Times, che cita anche l'Italia tra i Paesi (Australia, Cina, COrea del Sud, Francia) in cui la società fondata e guidata da Travis Kalanick ricorre a un sofisticato stratagemma per evitare che i suoi autisti vengano pizzicati dalle autorità.

La difesa di Uber non si è fatta attendere: «Il programma si limita solo a negare le richieste di corse da parte di utenti che violano le nostre condizioni sull'uso del servizio». Il sistema è operativo dal 2014 e viene utilizzato tuttora. A rivelarlo al quotidiano statunitense alcuni dipendenti del servizio di trasporto con conducente, che hanno preservato l'anonimato per paura di ritorsioni ma hanno consegnato dei documenti che attesterebbero la veridicità del loro racconto.



Il programma per ingannare poliziotti, investigatori e funzionari pubblici si baserebbe su un tool chiamato Greyball, parte di un programma più ampio denominato VTOS, che sta per «violazione dei termini di servizio» . Con questo sistema Uber riuscirebbe, secondo il New York Times, a individuare le persone da cui parte la prenotazione, bloccando immediatamente la corsa se nasce il sospetto di un possibile rischio. Nel momento in cui arriva la prenotazione sospetta, infatti, sull'app compare una macchinina fantasma che si avvicina al punto in cui si trova il finto cliente ma che in realtà non arriverà mai.



In effetti la scoperta dell’esistenza di un sistema “segreto” risalirebbe a due anni fa. Sarebbe accaduto nel corso di alcune indagini a Portland, in Oregon, città in cui Uber operava senza i regolari permessi. In seguito a quella indagine il tool era stato dichiarato illegale. Si era capito, infatti, che gli investigatori messi in pista dalle autorità cittadine venivano individuati e “taggati” nel momento in cui attivavano la app, permettendo agli autisti che operavano illegalmente di passarla liscia.



Lo scoop della “Grey Lady”, nel momento in cui la rivalità fra i taxi e Uber ha riacceso roventi polemiche nel nostro e in altri Paesi, rischia di alimentare le tensioni. Con il rischio di nuove conseguenze legali per la società di San Francisco, presente in 70 Paesi e con un probabile, seppure controverso, futuro in Borsa: l'ipotesi di uno sbarco a Wall Street è stata più volte evocata senza mai concretizzarsi anche per i rischi connessi alla altissima litigiosità generata dalla presenza di Uber nei paesi in cui ha minacciato il tradizionale mercato degli incumbent, tassisti e servizi di noleggio con conducente.

© Riproduzione riservata