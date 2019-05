Exxon investirà 20 miliardi e creerà 45.000 posti di lavoro in nuovi impianti Usa. Trump ringrazia

NEW YORK - Exxon Mobil ha fatto sapere che investirà venti miliardi nei prossimi dieci anni per ampliare le sue attività di raffinazione e i suoi impianti chimici negli Stati Uniti per accelerare la produzione destinata all'export verso i mercati asiatici in crescita. L'espansione creerà 45.000 posti di lavoro in Texas e Louisiana ed è stata svelata dall'amministratore delegato Darren Woods, che ha preso il posto di Rex Tillerson ora divenuto Segretario di Stato dell'amministrazione Trump.

Molti dei nuovi impieghi saranno anche ben pagati, ha precisato Woods, con salari in media da centomila dollari l'anno. Donald Trump, che del made in Usa e di America First ha fatto una bandiera del suo nazionalismo economico, ha subito ringraziato.

La strategia, presentata in dettaglio in occasione del Convegno energetico CERAWeek a Houston in Texas, non è tuttavia del tutto nuova. Intende anzitutto trarre vantaggio dal boom del petrolio e del gas “shale”, estratto con le tecnologie da fatturazione idraulica, avvenuto negli ultimi anni negli Stati Uniti e che era stato frenato temporaneamente dal crollo dei prezzi energetici, ora in ripresa. I nuovi stabilimenti - in tutto undici progetti - sforneranno materiali plastici, derivati per la chimica industriale e carburante per veicoli. Il piano era originalmente stato tenuto a battesimo fin dal 2013, quindi sotto la presidenza di Barack Obama, ed è previsto che sia completato nel 2022.

La Casa Bianca di Trump ha tuttavia un'alta posta in gioco nel lancio di nuovi investimenti nel Paese. È impegnata in una campagna per l'espansione dei progetti energetici oltre che manifatturieri domestici, annunciando drastiche deregulation nella protezione ambientale, nelle costruzioni e nel lavoro. Di recente ha sbloccato il controverso oleodotto Keystone dal Canada al Golfo del Messico, che era stato bloccato sotto l'amministrazione Obama, anche se la sua promessa che verrà costruito con solo acciaio statunitense è stata smentita. Quale progetto già esistente e poi sospeso non è soggetto a un decreto della Casa Bianca, che suggerisce un simile ricorso al “buy American”. Trump ha tuttavia celebrato il nuovo annuncio della Exxon con un tweet di “congratulazioni” per l'investimento.

