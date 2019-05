Nuovo decreto Usa contro i migranti. Sei Paesi nel mirino, escluso Iraq

Donald Trump ha firmato un nuovo editto sull’immigrazione: ha emesso, rivisto e corretto, l’ordine esecutivo che intende bloccare al confine i cittadini di Paesi islamici considerati a rischio di terrorismo. E lo scontro con la magistratura che aveva bocciato il suo primo decreto per sospetta incostituzionalità lo ha indotto a più miti consigli. Il bando vieta per tre mesi l’ingresso ai cittadini di sei nazioni, esonerando l’Iraq - dove Washington sta conducendo con Baghdad una dura lotta all’Isis - e limitandosi a prendere di mira chi arriva da Iran, Siria, Somalia, Libia, Sudan e Yemen. Non sarà retroattivo: riguarderà i nuovi visti e non coloro già in possesso di validi documenti di viaggio o residenza. E scatterà tra dieci giorni, per evitare confusione negli aeroporti o tra le autorità di frontiera.

L’obiettivo è verificare e irrobustire le cosiddette procedure di “vetting”, di controllo, ha fatto sapere il Dipartimento della Homeland Security che ha giurisdizione sull’immigrazione. L’esenzione concessa all’Iraq è stata attribuita proprio al maggior impegno professato dalle autorità locali, durante negoziati con il Dipartimento di Stato, nel cooperare con le necessità di sicurezza statunitensi.

Spariscono inoltre una misura che privilegiava le minoranze cristiane nei Paesi a maggioranza musulmana nella richiesta di asilo e lo stop a tempo indeterminato dei rifugiati siriani: saranno trattati come ogni altro rifugiato, soggetti a una sospensione temporanea di 120 giorni. Rimane ferma invece, accanto al congelamento di tutti i programmi per i profughi, la riduzione del numero complessivo annuale accettato dagli Stati Uniti: a 50mila da oltre centomila sotto Barack Obama.

Il nuovo bando punta a superare di slancio gli ostacoli legali che avevano fatto arenare un mese or sono il primo tentativo su accuse di discriminazione e caos, trasformandosi in una delle più gravi débâcle politiche al debutto dell’amministrazione. Non metterà tuttavia a tacere le polemiche: un’analisi interna della stessa Homeland Security ha concluso di recente che l’origine nazionale è un «improbabile indicatore» di rischio di terrorismo. Trump ancora nel discorso al Congresso martedì scorso aveva al contrario ribadito che la gran maggioranza di persone «condannate per terrorismo dall’11 Settembre è arrivata dall’estero», affermando che occorre impedire che gli Stati Uniti ospitino «teste di ponte del terrorismo» o diventino «un santuario dell’estremismo», una posizione smentita e denunciata da numerosi critici.

Ma le polemiche più violente ieri sono rimaste quelle esplose per lo scandalo dello spionaggio denunciato da Trump senza prove ai suoi danni e per la pista russa che lega numerosi suoi stretti collaboratori a Mosca. Trump ha insistito perché inchieste congressuali facciano luce al più presto sui suoi sospetti. E ha respinto la richiesta esplicita del direttore dell’Fbi, il repubblicano James Comey, di ritrattare l’accusa rivolta all’ex presidente Barack Obama di aver ordinato intercettazioni nei suoi confronti, rendendosi responsabile di un nuovo Watergate. Un portavoce della Casa Bianca ha dichiarato che Trump «non accetta la raccomandazione di Comey».

Il direttore dell’Fbi, noto finora semmai per aver seguito il caso delle e-mail di Hillary Clinton, ha chiesto fin da sabato al Dipartimento della Giustizia di smentire pubblicamente che Trump sia mai stato oggetto di sorveglianza e intercettazioni in campagna elettorale. Un secco diniego è arrivato anche dall’ex direttore nazionale dell’intelligence James Clapper oltre che dal portavoce di Obama.

Trump aveva scatenato una serie di tweet sabato mattina che accusavano Obama di un’operazione di spionaggio politicamente motivata. Domenica ha precisato che il Congresso dovrebbe indagare per far luce. Il presidente non ha però fornito prove, né indicato quale fosse la fonte delle accuse. Che sembra essere un articolo del sito di estrema destra Breitbart News, in passato gestito dall’attuale consigliere della Casa Bianca Steve Bannon. L’articolo, citando altre fonti ultra-conservatrici, ha sostenuto che esisterebbe una decisione segreta della speciale Corte Fisa che autorizza intercettazioni contro Trump. Un’asserzione che solleva molti dubbi: nessuno è riuscito finora a trovarne traccia; se esistesse, la richiesta non potrebbe arrivare da Obama ma da autorità inquirenti; e se fosse stata approvata dai magistrati suggerirebbe l’esistenza di prove di reati o violazioni. Anche alcuni leader repubblicani hanno preso le distanze da Trump, che sarebbe furioso per le accuse di dubbie relazioni di esponenti della sua squadra con la Russia, compreso il Ministro della Giustizia Jeff Sessions.

© Riproduzione riservata