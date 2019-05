La Cina furiosa per l’avvio del dispiegamento del sistema antimissilistico Usa in Corea del Sud

TOKYO - All'indomani del nuovo lancio multiplo di missili balistici da parte della Corea del Nord nel Mar del Giappone, il Pentagono ha annunciato di aver iniziato a dispiegare nella penisola coreana l'avanzatissimo sistema antimissilistico Thaad per far fronte alle minacce provenienti da Nord - suscitando l'ira della Cina - e il presidente Donald Trump ha avuto colloqui telefonici con i leader di Tokyo (Shinzo Abe) e Seul (Hwang Kyo-ahn, il presidente facente funzioni) per fare il punto sulla situazione. Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu si riunirà domani.

Il primo dei 5 principali componenti del sistema Thaad e‘ arrivato nella notte nella base militare di Osan, 40 km a sud di Seul. Ci vorranno circa due mesi perche' tutto diventi operativo.

La Cina ha pero' rafforzato la sua opposizione, reagendo in maniera molto dura a quello che ritiene una minaccia per la sua stessa sicurezza nazionale. “Prenderemo fermamente tutte le misure necessarie per preservare i nostri interessi sulla sicurezza: Stati Uniti e Corea del Sud ne dovranno subire le conseguenze , ha dichiarato il ministero degli esteri di Pechino, mentre ci sono precise indicazioni dell'inizio di un semi-boicottaggio economico cinese contro Seul, per ora limitato soprattutto al turismo e agli scambi culturali. In Borsa, varie aziende sudcoreane attive in questi settori sono calate e si teme in particolare un crollo degli arrivi di turisti cinesi. Visto che a Seul e' ormai prossimo l'inizio della campagna elettorale per le presidenziali, forse Pechino spera ancora che non sia detta la parola definitiva. Ma sara' difficilissimo un passo indietro e per l'economia sudcoreana si profilano tempi duri.

Piu' che il solito segnale di rabbia per le massicce manovre militari congiunte di fine inverno tra forze armate americane e sudcoreane, l'ultimo lancio missilistico nordcoreano appare come un nuovo segnale della determinazione a rafforzare il programma missilistico in tandem con i piani di miniaturizzazione di testate atomiche: la Corea del Nord, con i quattro missili balistici lanciati lunedì mattina sopra il Mar del Giappone – tre dei quali caduti nella zona economica esclusiva nipponica - continua a sfidare la comunita' internazionale e impone difficili scelte di reazione alla nuova Amministrazione Usa. Non e' un caso che il Segretario di Stato Rex Tillerson si appresti a compiere il suo primo viaggio all'estero tra Tokyo, Seul e Pechino, al fine di tirare poi le somme per delineare un orientamento verso Pyongyang che superi la “pazienza strategica” di Obama. Secondo fonti sudcoreane, si sarebbe trattato di versioni migliorate di missili tipo Scud.

E' anche possibile, secondo vari osservatori, che il leader nordcoreano Kim Jong Un abbia voluto dare un avvertimento sulle sue possibilita' di colpire i Paesi vicini, dopo aver minacciato dirette ritorsioni contro gli Stati Uniti se torneranno a inserire la Corea del Nord nella lista degli stati sponsor del terrorismo internazionale. Una ipotesi ora oggetto di discussioni, dopo l'assassinio a Kuala Lumpur di Kim Jong Nam, fratellastro del leader nordcoreano che secondo fonti di intelligence avrebbe ordinato direttamente la sua eliminazione. La vicenda ha provocato tensioni nei rapporti con la Malaysia, che ha espulso l'ambasciatore nordcoreano ma anche l'unico cittadino nordcoreano che aveva inizialmente arrestato (quest'ultimo si e' affrettato ad accusare le autorita' malesi di fare deliberatamente il gioco dei nemici di Pyongyang). La crisi tra i due Paesi si sta aggravando: Pyongyang ha reagito con una analoga espulsione dell'ambasciatore della Malaysia e con un divieto di espatrio per i cittadini malesi, mentre Kuala Lumpur ha reagito con una analoga proibizione di lasciare il Paese per i nordcoreani e sta discutendo l'ipotesi di sospendere le relazioni diplomatiche.

Non è inoltre escluso che Kim Jong Un abbia inviato anche il segnale della sua irritazione verso Pechino, che di recente ha sospeso l'import di carbone dalla Corea del Nord: la coincidenza con la celebrazione del principale Congresso a Pechino non suona certo come rispettosa per il presidente Xi Jinping.

Intanto il Giappone si sente sempre piu' in pericolo: alcuni missili sono arrivati a circa 300 chilometri dalle sue coste e i media ufficiali nordcoreani hanno definito il lancio come una prova generale per un eventuale attacco alle basi americane nel Sol levante. Il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha dichiarato che il nuovo lancio dimostra come la Corea del Nord sia diventata un “nuovo tipo di minaccia” e Trump ha utilizzato una espressione analoga.

Comincia persino a circolare la voce che sul tavolo di Trump potrebbe arrivare – tra le varie opzioni – anche quella di riportare testate nucleari americane nella penisola (dalla quale furono ritirate nel 1991), specie se in futuro Pyongyang dovesse testare missili intercontinentali ICBM. Un portavoce del Dipartimento di Stato, con insolita durezza, ha dichiarato che gli Usa sono pronti a usare “tutte” le loro capacita' belliche per contrastare la minaccia ai suoi alleati. Una eventuale scelta di ri-nuclearizzazione della penisola sui due versanti, pero', verrebbe sicuramente presa a Pechino quasi come una dichiarazione di guerra, se si considera come sta reagendo Pechino alla sola installazione del sistema Thaad. Tra queste crescenti tensioni in Asia orientale,ad apparire di buon auspicio e'la sostanziale calma dei mercati finanziari.

© Riproduzione riservata