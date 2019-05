Flynn era un agente straniero, «ma Trump non lo sapeva»

Donald Trump non era a conoscenza che il suo ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn, quando fu scelto per questo incarico, fosse pagato da una società olandese che lavorava per Ankara, come svelato dai media Usa oggi. Lo ha detto il portavoce della Casa Bianca, Sean Spicer. Oggi stesso Flynn si è dichiarato al dipartimento della Giustizia come «agente straniero», riconoscendo di aver incontrato il ministro degli Esteri turco e che il suo lavoro per la società Inovo Bv potrebbe aver aiutato il governo di Ankara.

Il generale Flynn, costretto alle dimissioni nel Russia-gate, ha dichiarato al ministero della Giustizia di aver percepito 530 mila dollari per la sua attività di lobbying prima dell'election day (20 gennaio scorso) a favore del governo turco. La mancata registrazione come agente straniero è un reato ma raramente il dipartimento della Giustizia avvia inchieste in tali casi.



Flynn, nominato consigliere per la sicurezza nazionale il 18 novembre, ha collaborato con la società olandese tramite la sua compagnia di consulenza, la Flynn Intel Group.

