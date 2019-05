Stretta sullo yuan, protestano i Ceo delle holding cinesi: M&A a rischio

L'impatto della stretta ai movimenti valutari si fa sentire pesantemente: la circolare di Safe (l'agenzia che regola i flussi in valuta estera per la Banca centrale) dello scorso 20 gennaio sta mettendo a rischio una serie di acquisizioni in corso imponendo cotrolli stringenti sui movimenti di capitali.

Il Sole 24 Ore ha intercettato il fenomeno dal primo momento, evidenziando i possibili effetti collaterali per la stessa Cina dal blocco dei movimenti in uscita dal Paese.



È di oggi la protesta dei Ceo di alcune società cinesi impegnate in acquisizioni all'estero, fanno parte di un Council che fa da advisory al Parlamento cinese riunito in Plenaria proprio in questi giorni.



L'obiettivo delle autorità era quello di allentare le tensioni sullo yuan, ma gli effetti collaterali sono quelli di frenare, invece, il Go Global cinese, per non parlare dei progetti della One Belt One Road ai quali Pechino tiene tantissimo.

Province come l'Hunan, al cui opening il Sole ha partecipato in mattinata, puntano tutto sull'internazionalizzazione, come ha confermato il Governatore Xu Daze durante l'incontro con i giornalisti. Aziende come Zoomilion hanno potuto diversificare grazie anche a questa libertà di manovra. Al Parlamentino era presente anche il ceo Zhan Chunxin che in Italia ha acquisito Cifa e Ladurner.

Adesso l'aria è cambiata.



«Non è più possibile usare lo yuan per investire in progetti all'estero» dice Zhang Yichen di Citic Capital. «È una bugia dire che non ci sono effetti dai controlli di capitali». Il ceo di Creat Group Zheng Yuewen, si associa alle critiche: “è impossibile spostare i fondi all'estero”. Zhang Li, co-chairman di Guangzhou R&F Properties, è drastico: “Le acquisizioni sono crollate del74% rispetto ai 19 miliardi attesi. Tutto, ora, è in stand by.



© Riproduzione riservata