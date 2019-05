Una Bce un po’ meno «colomba»

Qualcosa è cambiato. La Banca centrale europea ha fatto solo una piccola modifica alla forward guidance, l’insieme delle indicazioni sulle future possibili mosse di politica monetaria, lasciando anche aperta la possibilità di tassi anche più bassi, ma ha totalmente reinterpretato tutti i passaggi principali: si sono ridotti i rischi per la crescita e sono quasi svaniti quelli di deflazione e tutto assume un significato diverso. Soltanto la necessità di non alimentare eccessivo ottimismo sull’inflazione sembra aver consigliato di non modificare troppo le “parole ufficiali” della Bce.

È stata cancellata una piccola, ma non insignificante, frase. «Se necessario al raggiungimento del suo obiettivo - diceva il comunicato, fino a gennaio - il consiglio direttivo agirà usando tutti gli strumenti disponibili nell’ambito del suo mandato». È stata eliminata, ha spiegato il presidente Mario Draghi, per togliere quel senso di urgenza che intendeva ispirare in passato: i rischi di deflazione si sono ridimensionati. Non c’è stata alcuna discussione, inoltre, su un eventuale prolungamento degli Tltro, le operazioni di rifinanziamento a lungo termine finalizzati ai prestiti all’impresa, che sono ormai giunti all’ultimo appuntamento.

Il Consiglio direttivo ha anche avuto una discussione non «intensa», ma piuttosto «frettolosa» su quel piccolo inciso della forward guidance che lascia aperta la possibilità di tassi più bassi in futuro («Continuiamo ad aspettarci che i tassi di interesse restino a livelli attuali, o più bassi, per un periodo di tempo prolungato»). L’inciso è rimasto - malgrado qualche mugugno, sicuramente tedesco - perché, a giudizio del consiglio direttivo, mancano ancora segnali sufficienti per giudicare l’andamento dell’inflazione “auto-sostenuto”. Soprattutto delude la crescita dei salari, ancora assente in maniera dignificativa. In ogni caso non si trattava, ha detto Draghi, di una decisione molto «drammatica». Anche in questo caso, il presidente ha voluto però lavorare sulle sfumature: la frase, ha detto, fa riferimento alle aspettative («Continuiamo ad aspettarci...») e la probabilità delle attese di tagli più bassi sono calate.

Allo stesso modo la possibilità che gli acquisti di titoli siano aumentati («Restiamo pronti ad aumentare il nostro programma di acquisti di titoli in termini di dimensioni e duration», nel caso le prospettive peggiorassero) va reinterpretata. «La formulazione originaria della forward guidance - ha detto Draghi in risposta a una domanda sul qe, ma allargando evidentemente la portata delle sue parole a tutte le indicazioni sulla politica futura - manteneva una certa quantità di flessibilità, nel caso in cui scenari molto negativi dovessero verificarsi. Secondo le attuali prospettive, e in base alle informazioni che oggi abbiamo, questi scenari sono ora diventati più inverosimili».

L’aumento dell’inflazione complessiva non ha particolarmente colpito il consiglio direttivo che continuerà quindi a «guardare attraverso le variazioni dell’inflazione se le considererà transitorie». La dinamica dei prezzi resterà vicina al 2% per qualche mese, poi calerà: a fine anno la media raggiungerà, secondo le nuove proiezioni, l’1,7% (e non più all’1,3% previsto a dicembre) e a fine 2018 all’1,6% (invece che all’1,5%). Nel 2019 resterà però al livello dell’1,7%, già valutato «insoddisfacente» nelle passate conferenze stampa.

Qualche cautela in più, la Bce però l’ha presa. In passato Mario Draghi aveva già segnalato la possibilità che l’aumento dell’energia resti “isolata”, o colpisca indirettamente prezzi di altri settori, oppure modifichi tutte le aspettative di inflazione. Sono tre scenari con differenti implicazioni su un’eventuale “stretta” (o meglio, un’eventuale riduzione dello stimolo monetario). Per ora, l’effetto maggiore è sui salari reali, ma le migliorate prospettive di crescita sembrano in grado, a giudizio della Bce, di assorbirli del tutto. L’incertezza sugli effetti, però, resta ancora grande, e qualche piccola precauzione, se non altro nella comunicazione, è stata giudicata necessaria dalla Bce.

