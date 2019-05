Marines Usa sul campo per l’assalto alla roccaforte Isis in Siria

Gli Stati Uniti mandano diverse centinaia di Marines a Raqqa in Siria per supportare l’esercito locale in guerra con lo Stato Islamico che proprio in questa città siriana ha una delle sue due “capitali” (l’altra è Mosul, in Iraq, dove si combatte da mesi). Il portavoce della Us Air Force, John Dorrian, parla di 400 soldati arrivati negli ultimo giorni, in aggiunta ai 500 militari Usa già presenti da tempo in Siria.

Partenza San Diego, California, volo via Djibouti e Kuwait, destinazione roccaforte del Califfato, Siria, dove dal marzo 2011 si combatte una guerra civile senza fine che ha lasciato sul terrento migliaia di morti e un Paese distrutto.

I marines in campo contro il califfato. Funzionari del Pentagono, guidato dal generale Mattis, dicono al Washington Post che le truppe di terra americane si piazzeranno in un avamposto da cui sferrare attacchi di artiglieria contro posizioni dello Stato Islamico non lontane più di 32 chilometri.

L’annuncio non stupisce perché Trump aveva detto più volte che voleva annuentare L’Islam radicale minaccia dell’America. E il generale Mattis non è un attendista anche se un sapiente militare.

Le forze speciali americane sono già sul terreno, sostiene l’alleanza curda delle forze democratiche siriane. Si attende ora l’assalto finale che dovrebbe essere sferrano nelle prossime settimane.

Durante il weekend, una squadra d’élite dell’esercito amerciano, i famosi Rangers, è stata inviata in una cittadina a nordovest di Raqqa, segno di un imminente accerchiamento che prelude l’assalto ma anche un tentativo di spegnere gli scontri fra combattenti curdi dell’alleanza democratica e i gruppi ribelli appoggiati dai turchi.

Summit coalizione anti-Isis il 22-23 marzo

Intanto il dipartimento di Stato americano ha reso noto che il 22 e il 23 marzo a Washington ci sarà un vertice della coalizione globale anti Isis. A fare il padrone di casa sarà il capo della diplomazia Usa, Rex Tillerson. Invitati ministri degli esteri e alti dirigenti da 68 tra Paesi e organizzazioni internazionali. L'iniziativa conferma la volontà dell'amministrazione Trump di sostenere la leadership americana della coalizione, nel pieno dell'offensiva per riconquistare Mosul e in vista della battaglia finale per Raqqa.

