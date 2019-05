Dentro o fuori, il dilemma dei Paesi dell’Est

Cosa ha in mente la Polonia di Jaroslaw Kaczynski? Vuole davvero restare nell’Ue? A quali condizioni? Quella andata in scena a Bruxelles è stata una faida di politica interna che poco o nulla ha a che vedere con quanto Varsavia ha rappresentato negli ultimi decenni per l’Europa. È stato un Paese in prima fila nella lotta al comunismo; un positivo esperimento di transizione verso la democrazia e l’economia di mercato; infine è diventato membro della Ue con una posizione geopolitica di rilievo.

Sono conquiste che Kaczynski, l’uomo dell’ombra e leader del partito Diritto e Giustizia che domina dal 2014 la vita politica in Polonia, sembra voler dimenticare e disconoscere. Il desiderio di rivalsa personale nei confronti di Donald Tusk e della classe dirigente liberale, di centro-destra e centro-sinistra, che dal 1989 all’altroieri avevano costruito le fondamenta istituzionali di uno Stato moderno, è tale da averlo portato a rimuovere la memoria storica più recente. Un paradosso per chi come lui, e come gli altri leader populisti e ultranazionalisti d’Europa, coltivano la nostalgia di un passato che il più delle volte non è esistito se non nella loro immaginazione oppure è improponibile.

La sindrome dell’accerchiamento e del nemico da stanare a tutti i costi è stata una costante della carriera politica di Kaczynski, prima in tandem con il fratello gemello Lech, morto nella sciagura aerea di Smolensk nel 2010, poi da solo. Ieri ha fatto in modo che il suo Paese fosse davvero accerchiato in un consesso europeo: 27 voti favorevoli al rinnovo di Donald Tusk e 1 contrario, quello della Polonia. Uno schiaffo istituzionale che il leader di Diritto e Giustizia difficilmente potrà rivendersi in patria nonostante i proclami sulla sovranità nazionale violata.

È solo l’ultimo episodio di una deriva autoritaria che sta portando in Polonia una sorta di restaurazione sociale. Leggi che limitano la libertà dei media, della magistratura e della stessa Corte costituzionale sono state introdotte di recente e sono oggetto di una procedura per violazione dello stato di diritto da parte della Commissione europea. Il Paese non è mai stato così spaccato e la società civile è tornata in piazza come ai tempi in cui Solidarnosc manifestava contro il regime comunista. Le grandi città protestano, la provincia e le campagne (la Polonia è un grande Paese rurale) restano silenziose e soprattutto consensuali poiché il nazionalismo di Diritto e Giustizia promette di prendersi cura – e sono tanti – dei dimenticati e degli sconfitti della transizione post-comunista.

Il senso ambivalente di Kaczynski per l’Unione è in realtà figlio della diaspora di Solidarnosc. Nello storico sindacato poi diventato partito, la convivenza tra l’anima liberale ed europeista e quella ultraconservatrice della quale i gemelli facevano parte, sopravvisse pochi anni all’avvento della democrazia. Da allora queste anime non hanno mai smesso di odiarsi e combattere e l’Europa è diventata il nuovo campo di battaglia.

