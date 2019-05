I tre temi che dividono i leader Ue prima del vertice di Roma

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

BRUXELLES – Tratteggiare il futuro dell'Unione si sta rivelando un rompicapo politico. Tutti i paesi membri della Ue sono consapevoli della necessità di evitare che l'uscita del Regno Unito provochi una disintegrazione del progetto europeo, ma aspetti quali l'ipotesi di cooperazioni rafforzate per permettere maggiore integrazione ai paesi che lo desiderano o l'idea di una Europa sociale stanno creando nuove divisioni in Europa, in particolare tra l'Est e l'Ovest del continente.



Nella seconda giornata di un summit di due giorni, i Ventisette hanno discusso oggi dell'attesa dichiarazione politica che verrà pubblicata il 25 marzo a Roma in occasione delle celebrazioni per il sessantesimo anniversario dell'Unione. In buona sostanza, la dichiarazione vorrà tratteggiare il futuro dell'Unione nei prossimi dieci anni, con l'obiettivo di assicurare ai cittadini europei crescita economica, sicurezza e difesa, e progresso sociale. La trattativa sul testo non sarà facile.



Tre i temi controversi che sono emersi nel corso delle discussioni di oggi e che rischiano di complicare il negoziato. Il primo è l'idea di una Europa a geometrie variabili. A Versailles, questo lunedì, Germania, Francia, Italia e Spagna l'hanno fatta propria, vedendo nelle cooperazioni rafforzate un modo per integrare maggiormente i paesi dell'euro (si veda Il Sole/24 Ore di martedì). L'Unione a più velocità è una “direzione di marcia necessaria”, ha detto il premier Paolo Gentiloni.



D'altro canto, l'Europa è già un mosaico di cooperazioni rafforzate: dalla moneta unica allo Spazio Schengen. Il concetto è permesso dai Trattati, anche se non è facile da mettere in pratica. Da anni ormai, una decina di paesi sta negoziando con difficoltà l'adozione di una tassa sulle transazioni finanziarie. Ciò detto, ieri i dirigenti europei si sono adoperati come non mai per ribadire che la possibilità di una Europa a cerchi concentrici deve essere inclusiva, non esclusiva.

L'impressione è che nella discussione si mescolino elementi giuridici con aspetti politici. Giuridicamente, i Trattati permettono le cooperazioni rafforzate. Politicamente, sono controverse. Mentre per i paesi fuori dalla zona euro rischiano di segmentare il mercato unico e mettere a rischio la loro sovranità, per i paesi dell'unione monetaria sono ritenute una condizione (pur controversa) per evitare che l'uscita del Regno Unito non provochi una lenta disgregazione dell'intera costruzione comunitaria.



«Non approveremo cambiamenti che possano portare peggioramenti a mercato unico o a Schengen», ha affermato la premier polacca Beata Szydlo, che ieri aveva deciso di non votare a favore del rinnovo del mandato di Donald Tusk alla presidenza del Consiglio europeo. La scelta ha provocato scambi tesi con i suoi partner, e in particolare con il presidente francese che l'avrebbe accusata di ingratitudine dinanzi ai generosi aiuti comunitari che la Polonia ha incassato nell'ultimo decennio.



«Il nostro motto è unità nella diversità», ha detto la cancelliera Angela Merkel alla ricerca di un difficile compromesso. Al di là di questo aspetto, che verrà probabilmente risolto con una ambigua quadratura del cerchio, altri due temi rischiano di rivelarsi controversi nel negoziato sulla Dichiarazione di Roma: la nascita di una Europa sociale, con una armonizzazione delle regole che piace ad alcuni e meno ad altri; e l'opportunità o meno di promuovere un ulteriore allargamento dell'Unione.



Ciò detto, sempre la signora Merkel si è detta «molto ottimista» sulla possibilità di trovare un accordo sulla prossima dichiarazione che sia soddisfacente per tutti. Dal canto suo, il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha assicurato che “sull'Europa non calerà una nuova cortina di ferro». Il negoziato diplomatico in vista della Dichiarazione di Roma del 25 marzo si prevede difficile e complesso; non impossibile. Una volta risolto, la sfida sarà gestire l'Europa del futuro.



