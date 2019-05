Il debito greco in gran parte in mano Ue, al Fmi solo il 4% su 295 miliardi

Il debito greco, che secondo l’ultimo report sul paese del Fondo monetario internazionale «non è sostenibile», ammonta a 295 miliardi di euro. Il 180% del Pil, che nel frattempo negli ultimi 8 anni di crisi economica si è ridotto del 25 per cento.

Ma chi detiene i bond greci? Secondo il Wall Street Journal 131 miliardi di euro spettano all’European Financial Stability Facility (EFSF) , l’antesignano dell’’European Stability Mechanism ( Esm), il Fondo salva stati europeo, che ne detiene altri 30 miliardi di euro, per un totale di ben 161 miliardi di euro.

Secondo il sito dell’Esm il 50,2% del debito pubblico greco è proprio in mano all’ESFS/ESM , dati aggiornati al 26 ottobre 2016. Insomma l’area euro starebbe facendo uno sforzo senza precedenti per rimettere in carreggiata l’economia greca. «Il pacchetto di prestiti concessi dall’ESM e dal EFSF sono tra i maggiori che il mondo abbia mai visto», dice un report del fondo salva stati europeo sul Terzo piano di aiuti alla Grecia dal titolo “Bringing Greece back to growth”, riportando la Grecia di nuovo alla crescita.

DEBITO PUBBLICO GRECO 2015

In percentuale del Pil (Fonte: Fmi)

La Banca centrale europea ne detiene altri 18 miliardi di euro acquistati in maggioranza durante il programma di acquisti fatti durante la direzione di Jean-Claude Trichet. Infatti se si dovesse raggiungere l'intesa tra creditori e Atene, questa libererebbe un'altra tranche di fondi e consentirebbe alla Grecia di rimborsare un debito di 6,3 miliardi di bond in scadenza a luglio 2017, la maggior parte dei quali, secondo Goldman Sachs, in mano alla Bce che ai tempi di Jean-Claude Trichet li acquistò dalle banche francesi e tedesche secondo il Securities Markets Programme (SMP) tra il 2010 e 2013.

Lo stesso tipo di bond ellenici che - rimasti in mano ai piccoli risparmiatori privati che non riuscirono a disfarsene in tempo dopo il disastroso accordo di Deauville tra la cancelliera tedesca Merkel e il presidente francese Sarkozy – subirono, a differenza delle grandi banche tedesche e francesi, nel 2012, il taglio del 53% del valore come parte del “private sector involvement” (Psi), per un importo di 200 miliardi di euro. Oggi in mano ai creditori privati , dopo l’haircut dei bond del 2012, restano ancora almeno altri 36 miliardi di euro.

Poi ci sono i governi dell’eurozona che vantano crediti verso Atene per altri 53 miliardi di euro in prestiti bilaterali, il sistema usato all’inizio dei tre salvataggi greci quando ancora non era stato costituito il fondo salva stati europeo.

E infine restano i 13 miliardi di euro del Fondo monetario internazionale che alla fine dopo aver deciso di non partecipare al terzo piano di salvataggio da 86 miliardi di euro detiene appena il 4% del debito greco ma continua a strepitare come se fosse il dominus della partita.

Le richieste del governo greco guidato da Alexis Tsipras di rendere la questione del debito greco un tema tutto europeo è nei fatti e nelle cifre sopra esposte già così da tempo. Solo la testardaggine del ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble vuole tenere in partita a tutti gli effetti una presenza già ora molto limitata del Fondo monetario di Washington senza contare che anche da queste cifra dei 13 miliardi ci sarebbe da togliere la quota europea compresa nei prestiti Fmi.

Il 15% della popolazione greca, 1,6 milioni, vive sotto la soglia di povertà con un reddito inferiore a 180 euro al mese, 6 euro al giorno. Cifre da terzo mondo. Non è ora che gli europei si risolvano i loro problemi in autonomia visto che lo stesso Esm dice che i prestiti europei alla Grecia rendono sostenibile il debito greco grazie ai prestiti concessi dallo stesso Esm che saranno da ripagare non prima del 2034?

Atene è il famoso canarino nella miniera, se muore non salta la Grecia, ma l'euro. Come ha ricordato il premier ellenico Tsipras: «Il 2017 non è un anno difficile, è l'anno in cui l'Europa potrebbe disintegrarsi».

© Riproduzione riservata