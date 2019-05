Seul: chi è la donna che ha rovinato la presidente Park

TOKYO – Pare che sia titolare del caffè e ristorante italiano “Testa Rossa” di Seul. Fino ad alcuni mesi fa era praticamente sconosciuta al grande pubblico, ma poi è stata costantemente sulle prime pagine dei giornali, definita come una sorta di “Rasputin” che dietro le quinte manipolava affari di stato e utilizzava per affarismi personali la sua influenza venata addirittura di sciamanismo.

Choi Soon-sil, 61 anni, e' la donna – attualmente in carcere – che ha rovinato la prima presidente donna della Corea del Sud, Park Geun-hye, oggi destituita dalla Corte costituzionale che ha confermato l'impeachment votato a dicembre dall'Assemblea nazionale.

«Tradita la fiducia del popolo»

Per l'amica Choi, la presidente ha «tradito la fiducia del popolo», come ha dichiarato la donna presidente facente funzioni della Corte Costituzionale, Lee Jung-mi, che incredibilmente questa mattina si è presentata al palazzo di giustizia con un paio di bigodini in testa. Evidentemente si era dimenticata di toglierseli, ma sul web la sua foto è diventata virale e molti si sono sbizzarriti nel cercare di interpretare la “dimenticanza”. Il furore popolare contro Choi e quindi contro Park, va notato, si era scatenato dopo la notizia che la figlia di Choi, Jeong Yoo-ra, aveva illegalmente ottenuto ammissione e voti favorevoli agli esami in una prestigiosa università femminile.

Figlia di un «santone»

Per comprendere la vicenda, un passo indietro è necessario fino al 1974: Choi è figlia di un controverso santone religioso – Choi Tae-min- che finì per agire come una specie di tutore della Park dopo che sua madre fu assassinata quando aveva 22 anni (nel corso di un tentativo di assassinio del padre, il dittatore del Paese, da parte di un simpatizzante nordcoreano).

Il santone era un ex bonzo buddista che prima si converti' al cattolicesimo e poi fondò un suo gruppo religioso, la Chiesa della vita eterna: sposato sei volte, aveva utilizzato numerosi nomi diversi, si era proclamato “futuro Budda” per poi proporsi come leader di un culto sostanzialmente sciamanistico-evangelico. Da cotanto padre (morto nel 1994), Choi evidentemente eredito' sia una vocazione all'opportunismo sia una capacita' di influenzare psicologicamente la Park. Quando nel 2006 la Park fu assalita e ferita nel corso di un comizio, fu la Chooi ad assisterla in ospedale e a farla poi curare in casa da una sorella.

La dimenticanza fatale

Una banale dimenticanza l'ha tradita: vari file lasciati in un computer sono stati resi noti ai media lo scorso autunno e in breve lo scandalo e' esploso a livelli parossistici, facendo finire in galera molti uomini politici e d'affari, compreso il leader di fatto del gruppo Samsung, Jay Y. Lee. Due, in sostanza, gli ordini di accuse alla Choi, considerata ormai simbolo di un sistema marcio di scambi di favori tra politica e affari. Il primo e' quello di interferenze negli affari di stato: la Park le passava documenti riservati e, pare, si lasciava influenzare in nomine o ostracismi di alti personaggi dell'amministrazione. Il secondo e' l'aver utilizzato il suo potere informale alla Blue House per ottenere soldi, tanti soldi, da grandi aziende, per entita' o pseudo-fondazioni, che poi utilizzava a scopi personali-familiari.

Ora la Park rischia grosso in quanto ha perso l'immunita' e puo' essere perseguita. Gli inquirenti della commissione speciale che per 70 giorni ha indagato in modo approfondito sono gia' giunti alla conclusione che la presidente sapeva, colludeva e anzi in sostanza avesse interessi economici contigui a quelli dell'amica Rasputin. La parola spettera' ora alla magistratura ordinaria.

