Fonti Usa: mezzi militari russi al confine tra Egitto e Libia

Sono ancora notizie confuse. Annunci - peraltro da fonti anonime - seguiti da rapide smentite. Ma la notizia sulla possibile presenza di droni, e forse anche forze speciali russe in Egitto al confine con la Libia, non deve stupire: Anzi potrebbe essere credibile.

A lanciare l'allarme sono state fonti americane precisando di aver osservato forze speciali e droni russi nella base egiziana di Sidi Barrani, circa 100 chilometri dal confine con la Libia.

Forze di sicurezza egiziane hanno perfino offerto maggiori dettagli, parlando di 22 membri delle forze speciali russe, ma si sono rifiutate di spiegare la loro presenza o la loro missione.

Immediata è arrivata la replica russa per bocca del portavoce del presidente Vladimir i Putin, Dmitri Peskov: «Non abbiamo informazioni al riguardo». Le autorità della Cirenaica hanno poi smentito la presenza di forze speciali russe sul loro territorio.

Resta tuttavia un precedente, su cui c'è ancora molto da capire; decine di contractors russi avrebbero operato in Libia almeno fino a febbraio. Lo aveva dichiarato a Reuters Oleg Krinitsyn , titolare della compagnia privata russa RSB-group. Secondo Krinitsyn i suoi uomini sarebbero stati impiegati in un'opera di sminamento di un impianto industriale vicino alla città di Bengasi, in un'area liberata dalla presenza delle brigate islamiste dalle forze di fedeli al governo di Tobruk.

Intanto in questi giorni in Libia sono riprese le ostilità con un'intensità che non si vedeva da tempo. Che cosa sta accadendo? L'esercito del potente generale Khalifa Haftar, ormai definito il padrone della Cirenaica – la regione orientale della Libia dove si trova il 70% delle riserve petrolifere – avrebbe ripreso ieri i terminali petroliferi di Ras Lanuf e di al-Sidra dopo una lunga battaglia. Le esportazioni da Ras Lanuf e al–Sidra sarebbero ferme dal 3 marzo, ed anche il giacimento di Waha, collegato ad al-Sidra sarebbe anch'esso quasi inattivo.

I due strategici porti per la esportazioni, tra i maggiori della costa nordafricana, erano stati conquistati dalle milizie di Haftar lo scorso agosto e poi ripresi con la forza all'inizio di questo mese da una milizia rivale che li aveva poi consegnati alle Petroleum facility guards, un tempo le guardie che ne garantivano la sicurezza prima che Haftar le riprendesse e ora alleate del Governo di accordo nazionale (Gna) basato a Tripoli e sostenuto dalla Comunità nazionale.

Il premier del Gnc, Fayyez Serraj, ha sempre visto come il fumo negli occhi la presenza delle truppe di Haftar presso i terminali della Cirenaica. Ha le sue ragioni. Haftar è il suo maggior rivale, non riconosce il Governo di accordo nazionale ed è accusato di aver creato uno Stato parallelo in Cirenaica. Ma lo scaltro generale sa bene quanto il petrolio in Libia sia lo strumento più efficace per reclamare quella fetta di potere che da tempo rivendica nell'assetto della futura Libia unita, se mai verrà.

Haftar, acerrimo nemico dell'estremismo islamico, ma anche delle fazioni islamiche più moderate vicine ai Fratelli musulmani, non ha mai visto di buon occhio il Governo di accordo nazionale, che include anche politici islamisti. E la sua esclusione da qualsiasi carica nel Gna ha esacerbato la situazione. Se il Parlamento di Tobruk non ha mai accordato la fiducia al Governo di Tripoli, una buona responsabilità è da individuare nella contrarietà di Haftar.

Per il premier Serraj, alle prese con una difficilissima crisi di bilancio, controllare l'industria petrolifera – e rilanciarla- è essenziale per poi rimettere ordine nel turbolento ex regno di Muammar Gheddadi. Lo sa bene, e da tempo, con frequenza, rivendica il diritto riconosciuto dall'Onu al suo Governo di essere l'unico titolare ad amministrare le riserve energetiche della Libia. Sarebbe inutile, tuttavia, crearsi illusioni. Obtorto collo, anche il premier Serraj sa che Tripoli non ha i mezzi per liberarsi di Haftar. Un dialogo è dunque necessario. E se la Libia non vorrà sprofondare in una ben più cruenta guerra civile occorrerà arrivare ad una sorta di compromesso.

Stati Uniti, ma anche Italia ed altri Paesi occidentali, appoggiano il Governo di unità basato a Tripoli. Egitto ed Emirati Arabi Uniti sono sponsor di Haftar. Ma ecco che arriva la Russia. Il Cremlino vede da tempo in Haftar quell'uomo forte capace di riportare ordine in Libia. E probabilmente di rispolverare il ruolo di primo piano che Mosca esercitava nel Paese prima della rivolta.

I più che amichevoli rapporti tra Haftar e il Cremlino potrebbero anche trasformarsi in un'imminente alleanza. Nel 2016 Haftar si era recato due volte a Mosca. Erano circolate anche indiscrezioni - non confermate ufficialmente - di un accordo per un'eventuale apertura di una base russa a Bengasi.

In gennaio mentre a Tripoli Serraj si trovava ad affrontare un'improbabile colpo di stato - destinato a fallire in poche ore - il suo rivale Haftar era a bordo della portaerei russa Kuznetsov al largo delle coste libiche. Sempre secondo indiscrezioni, in quest'occasione sarebbe stato formalizzato un accordo per la fornitura di armi russe a Tobruk per un valore di 2 miliardi di dollari. Un'intesa che risale al 2008, ai tempi di Gheddafi. Il sito Middle East Eye, citando fonti algerine e alcuni leader delle milizie libiche, aveva scritto: la Russia «ha accettato di armare Khalifa Haftar, fornendo mezzi corazzati, munizioni, sistemi radar e di sorveglianza. In cambio, il generale faciliterà ai russi l'accesso nei porti e negli aeroporti libici».

Accordo che non sembra stato realizzato finora per una semplice ragione. In Libia è ancora in vigore un embargo internazionale sulle armi. E sia Haftar sia il Cremlino non vogliono platealmente violarlo.

Ecco perché forze speciali in anonimato e droni, o anche contractors, potrebbero essere la via più facile per sostenere Haftar ed aggirare l'ostacolo dell'embargo. Per quanto si tratti per ora solo di un sospetto.



D'altronde la Russia continua a rivolgere parole di apprezzamento ad Haftar; «Certi contatti sono in corso - ha precisato Dmitry Peskov -. La Russia è ovviamente interessata alla stabilizzazione in Libia in un modo o nell'altro». Sui contatti dello scorso dicembre con Haftar, Peskov ha aggiunto: «La Russia sta scommettendo su di lui per risolvere la situazione in Libia».

Dichiarazioni da non sottovalutare. Così come quelle rilasciate da dal generale Thomas D. Waldhauser, capo del comando Usa in Africa, in una testimonianza dei giorni scorsi davanti alla commissione del Senato per le forze armate. «La Russia sta tentando di esercitare la sua influenza sulla decisione finale riguardante chi e quale entità avrà l'incarico di governare in Libia». Aggiungendo: «Stanno tentando di fare in Libia quello che hanno fatto in Siria».

